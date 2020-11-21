【旅遊氣泡】香港疫情反彈「旅遊氣泡」順延　防疫措施概念股又炒起？

▲ 本港疫情反彈，政府再推多項防疫措施。

香港疫情反彈，近期錄得多宗確診個案。此前港府與新加坡擬定的「旅遊氣泡」亦要順延兩周，要待12月初再作公布。與此同時，本港再度推行各項防疫措施，包括明日（22日）零時零分起生關閉所有派對房間 酒吧不作現場表演等；及小一至小三學生下周一（23日）起暫停面授課堂14天，至12月6日，幼稚園停課日期亦會延長至12月6日。

此前受惠於旅遊氣泡消息，股價曾見反彈的國泰航空 （00293） 料受影響最大。另外，參考此前經驗，本地防疫措施將會拖累不少本地經濟股的表現，商場股物業租戶不少部分來自餐飲食肆的置富產業 （00778） 、領展 （00823） ，本港快餐店大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 等料將承壓。

在限聚、防疫概念下，受惠的股份有香港電視 （01137） 、主營方便食品的日清食品 （01475） 、759阿信屋母企CEC國際 （00759） 等亦是受惠股。

值得注意的是，雖然近日屢傳與疫苗研發相關的好消息，惟歐美疫情日益嚴重。距疫苗真正面世尚有一段時間，一些疫情概念股如Zoom（美︰ZM）、亞馬遜（美︰AMZN）等有機會再次炒起。

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編輯︰侯景成