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【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」延期最少兩星期推行　邱騰華：減少對旅客不便

商業 17:01 2020/11/21

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香港與新加坡「航空旅遊氣泡」宣布延期推行。(圖片來源：法新社)

本港疫情反彈，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港與新加坡「航空旅遊氣泡」宣布延期兩星期推行。邱騰華表示冀以負責任方法，減少對旅客不便，預計最快12月初再宣布「航空旅遊氣泡」新安排。

邱騰華表示，航空旅遊氣泡按照兩地雙邊安排，必須以確保公共衛生為大前提。有見香港疫情反彈，若按計劃明天啟航，可能旋即須作調整，認為現時叫停的做法會較為負責任。他強調，旅遊氣泡設有熔斷機制，訂明如果在過去七日，平均每日源頭不明個案超過5宗。現時延遲啟動旅遊氣泡機制，可減少旅客出發的不確定性，因此港府與新加坡當局重新檢視情況，宣布有關決定。

兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，互相通報相關的統計數據，保持緊密溝通，在12月初就啟航日期作出最新公布。邱騰華強調，會持續檢視疫情情況，希望確保旅遊氣泡能安全地推行。記者問及會否影響與其他地區商討旅遊氣泡，他指出包括港、星與其他地區，在考慮開放旅遊安排時都會考慮公眾健康安排，不認為這會影響未來的商討。

原定明日推出的「航空旅遊氣泡」，分別由國泰航空與新加坡航空執飛專屬航班，早期每日雙邊將各有200個機位。另外，兩地政府不會為旅客因旅遊氣泡安排暫緩或恢復，所引致的損失作任何補償，有關旅遊產品會否獲得補償或退款，須向相關航空公司、酒店或旅行社查詢。旅遊氣泡暫停兩周的最後一天，若兩地源頭不明個案，在過去平均每日少於5宗，計劃可於翌日恢復。

國泰：可退還機票款項　可選更改機票豁免手續費

另外，國泰航空方面表示，參與新加坡與香港航班的乘客，假如出發前需要暫停航班，國泰航空可為受影響的乘客退還機票款項，或者可以選擇豁免更改機票的手續費。

責任編輯：周俊霖
 

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