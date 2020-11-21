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【京東旗下】達達集團股價大升3成　第三季收入按年增長86%

股市 16:23 2020/11/21

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達達集團第三季業績表現強勁。

京東（09618）旗下本地即時零售和配送平台達達集團（美︰DADA）周五（20日）股價大漲30.5%，收報43.81美元。達達集團此前於周四（20日）美股收市後公布業績，截至月底止第三季收入按年大增85.5%，至13億元（人民幣，下同），季度淨虧損為4.34億元，相對2019年虧損4.75億元。

若按照非通用會計準則（Non-GAAP），達達的季內虧損為3.24億元，相對去年同期虧損4.11億元。達達預計，2020年第四季度的總收入為20億元至21億元之間。

達達集團董事會主席兼CEO蒯佳祺表示，很高興第三季度有強勁的表現。集團的業務持續增長，隨着市場份額的擴大，達達的領先地位進一步加強。達達旗旗下京東到家仍是中國超市雜貨領域，最大的本地按需零售平台，今年首三季市場份額為24％，而2019年為21％。達達快送現在仍是中國最大的按需開放式交付平台，其2020年前九個月的市場份額為24％，高於2019年的19％。

相關文章︰【新股IPO】京東旗下達達集團今晚美股掛牌 集資近3.4億美元

【新股IPO】京東旗下達達集團美股IPO 集資規模傳縮至3億美元

編輯︰侯景成

美股 Non－GAAP 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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