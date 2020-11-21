【港股分析】恒指本月升近1成 邊4隻成分股逆市下跌？

港股本月走勢強勁，美國多間藥廠公布新冠肺炎疫苗研發進度理想，令大市由10月底的低位持續反彈，首三個星期已累升約2300點，升幅達9.8%，恒指成分股大部分都錄得升幅，超過20隻股份期內錄得雙位數升幅，跑贏大市。

同時間，卻有4隻股份在首三周下跌，當中包括中海外（00688）、騰訊控股（00700）、中移動（00941），及阿里巴巴（09988），中移動及騰訊跌幅不足1%，阿里巴巴則跌超過13.7%，為同期跌幅最大藍籌。而且這些股份中有3隻屬於重磅股，可謂比較罕見。

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美國禁止投資中國公司的行政命令一出，相關股份自然受到影響，中海外和中移動便是名單上其中一分子，故股價下跌也有跡可尋。其中中移動股價已跌至接近52周新低，算是5G相關行業中跑輸最多的板塊。

至於阿里巴巴的跌勢，眾所周知是受到螞蟻集團上市暫緩的事件所累，令資金拋售股份，而且在內地修訂監管政策後，螞蟻要再上市可謂遙遙無期，故阿里股價短期或繼續跑輸其他新經濟股。

至於騰訊控股，作為指數佔比最重的股份，在大市被資金舞高弄低時，自然會首當其衝受影響，上周新經濟股小股災，已令騰訊最多曾由高位下跌10%，本周資金回流舊經濟股，又令騰訊控股缺乏上升動力，加上股份季績利好的因素已經消化，或有機會在現水平繼續整固。

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記者：葉志偉