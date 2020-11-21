【美股焦點】「美版拼多多」Wish遞招股書擬納斯達克上市　據稱94%賣家來自中國

▲ 美國電商平台Wish遞交上市招股書。

美國電商公司Wish遞交招股書，擬於納斯達克交易所上市，股票代號為「WISH」。Wish成立於2010年，為美國綫上電商平台，主要銷售各種平價、折扣商品。與美國電商龍頭亞馬遜（美︰AMZN）相比，Wish針對的是「所有社會經濟地位」消費者，主打廉價策略，針對不願購買每年119美元的Amazon Prime會籍的消費群體。

Wish於周五（20日）提交了IPO招股書，惟初步文件並未有提供太多資訊。文件顯示 ，截至今年9月30日止9個月，該公司的收入為17.5億美元。與去年同期的13.3億美元相比，增長達32％。 但是，在2018年至2019年之間，Wish的收入僅增長了10％。

過去數年 Wish持續處於損當中。 2017年虧損2.47億美元，2018年虧損2.08億美元，去年虧損1.36億美元。在2020年的前9個月中，損額為1.76億美元。

94%賣家來自中國

值得注意的是，招股書中亦提到由疫情引發的「製造和供應中斷」風險。Wish一直依賴中國的供貨，大部分產品都是靠從中國進口來保持較低的價格。Wish並沒有為其50萬名商家作出地區分類，但Marketplace Pulse先前估計，其中94％位於中國，其餘6％來自美國，英國，加拿大和印度。

據報道，Wish上市前估值約為112億美元。

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編輯︰侯景成