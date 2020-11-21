  • 24°C
香港時間 : 20201121日 (六) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行

科技 14:50 2020/11/21

分享：

總統官方帳號操控權 Twitter：明年準時轉給拜登

美國總統大選結果尚未獲得最終確認，特朗普堅稱選舉涉舞弊並正進行訴訟，而拜登一方宣布勝選，正準備權力移交。社交平台Twitter則於星期五（21日）表明，於明年1月20日總統就職典禮後，會將屬於美國總統的帳戶@POTUS，以及其他如美國副總統、白宮等官方帳號的操作權，轉移至拜登團隊手上。

>>【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高

>>【無障礙技術】社企研AI發聲App　助視障人士識別文字物件　

據政治新聞網站POLITICO報道，Twitter將會參考2017年轉移帳戶的過程，在2021年1月20日中午起移交帳號，屆時所有@POTUS的推文將會重設，過程中不需拜、特兩方共享數據。而過去4年間特朗普在@POTUS的推文，將會另設帳號存檔，一如奧巴馬的@POTUS44。

現時特朗普以至聯邦政府機構拒絕開展權力交接程序，但Twitter就表明，無論特朗普是否「認輸」，都會將帳戶權移交至拜登。惟要留意的是，特朗普現時多數使用個人帳戶@realDonaldTrump發推文，再以@POTUS轉發，前者帳戶現時擁逾8千萬位追隨者，遠比後者的逾3千萬位為多。因此就算失去官方帳號，不意味他會失去現時在網絡世界的影響力。

責任編輯: 周俊霖

相關文章

【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
2020/11/08
【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
【TikTok】美國業務限期即將屆滿　TikTok入稟挑戰特朗普行政命令
2020/11/11
【TikTok】美國業務限期即將屆滿　TikTok入稟挑戰特朗普行政命令
【美國大選】特朗普即時解僱負責大選網絡保安局長
2020/11/18
【美國大選】特朗普即時解僱負責大選網絡保安局長
社交平台 奧巴馬 特朗普 拜登 總統大選 白宮 美國 Twitter

下一篇文章

【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜
【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【每日焦點】Instagram起訴用戶盜竊資料偽造網站　報告：黑客利用AI加強網絡攻擊效能
【每日焦點】Instagram起訴用戶盜竊資料偽造網站　報告：黑客利用AI加強網絡攻擊效能
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部
【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部
【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術
【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術