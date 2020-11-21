【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行

▲ 總統官方帳號操控權 Twitter：明年準時轉給拜登

美國總統大選結果尚未獲得最終確認，特朗普堅稱選舉涉舞弊並正進行訴訟，而拜登一方宣布勝選，正準備權力移交。社交平台Twitter則於星期五（21日）表明，於明年1月20日總統就職典禮後，會將屬於美國總統的帳戶@POTUS，以及其他如美國副總統、白宮等官方帳號的操作權，轉移至拜登團隊手上。

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據政治新聞網站POLITICO報道，Twitter將會參考2017年轉移帳戶的過程，在2021年1月20日中午起移交帳號，屆時所有@POTUS的推文將會重設，過程中不需拜、特兩方共享數據。而過去4年間特朗普在@POTUS的推文，將會另設帳號存檔，一如奧巴馬的@POTUS44。

現時特朗普以至聯邦政府機構拒絕開展權力交接程序，但Twitter就表明，無論特朗普是否「認輸」，都會將帳戶權移交至拜登。惟要留意的是，特朗普現時多數使用個人帳戶@realDonaldTrump發推文，再以@POTUS轉發，前者帳戶現時擁逾8千萬位追隨者，遠比後者的逾3千萬位為多。因此就算失去官方帳號，不意味他會失去現時在網絡世界的影響力。

責任編輯: 周俊霖