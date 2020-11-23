【美股焦點】歐洲監管機構明年一月或允許波音737 MAX復飛　波音盤前升3%

波音（美︰BA）的737 MAX型號客機因空難事件而停飛20個月，近日終獲美國聯邦航空總署（FAA）批准復飛，刺激波音股價連日上漲。據外電引述消息指，歐洲航空安全局 （European Union Aviation Safety Agency）週六表示，波音737 Max改變設計後，現時飛行是安全的，可能明年一月正式批准復飛。波音盤前升逾3%。

若進展良好，波音737 MAX有望在今年底或2021年初獲得歐洲當局的最終復飛許可。而在美國，即使已獲得FAA的復飛批准，航空公司必須完成軟件更新及提供機師培訓，預計這個過程至少需要30日，之後737 MAX才能重返天際。

2018及2019年，兩架波音737 MAX型號飛機先後墜毀， 造成346人死亡。波音737 Max在去年3月份被下令停飛，今年1月宣布停止生產。

相關文章︰【美股焦點】波音上調中國飛機市場預測 料未來20年商用需求達8600架 涉1.4萬億美元

【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛 股價漲逾3%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成