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【美股焦點】歐洲監管機構傳下周推動波音737 MAX復飛　展開公眾諮詢

股市 13:54 2020/11/21

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波音737MAX客機有望於全球各地陸續復飛。

波音（美︰BA）的737 MAX型號客機因空難事件而停飛20個月，近日終獲美國聯邦航空總署（FAA）批准復飛，刺激波音股價連日上漲。據外電引述消息指，歐洲航空安全監管機構準備最快下周準備推進波音737 MAX復飛的重要步驟，即發布擬議適航指令，並開始為期28日的公眾諮詢期。

若進展良好，波音737 MAX有望在今年底或2021年初獲得歐洲當局的最終復飛許可。而在美國，即使已獲得FAA的復飛批准，航空公司必須完成軟件更新及提供機師培訓，預計這個過程至少需要30日，之後737 MAX才能重返天際。

2018及2019年，兩架波音737 MAX型號飛機先後墜毀， 造成346人死亡。波音737 Max在去年3月份被下令停飛，今年1月宣布停止生產。

相關文章︰【美股焦點】波音上調中國飛機市場預測　料未來20年商用需求達8600架　涉1.4萬億美元

【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛　股價漲逾3%

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編輯︰侯景成

 

美股 波音（Boeing，美：BA） 波音 空難 美國聯邦航空管理局

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