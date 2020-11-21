【歐洲疫情】英格蘭解封無望 德國無意停課

▲ 歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，今年的聖誕節可能會在防疫措施下度過。

歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，英國、德國等多個國家的病例持續增加，有意將防疫措施加辣，加強社區檢測，堵截傳播鏈。今年的聖誕節可能會在防疫措施下度過。

英國單日新增22000多宗確診、511人死亡，繼續是歐洲死亡人數最多的國家。當地衛生官員說，目前難以預計下個月英格蘭地區的封鎖措施結束之後，當地會面對甚麽情況，但相信不會回復到正常狀態。

德國新增23600多宗確診，創單日新高，另外多260人死亡。總理府辦公室主任說，年輕人有加速病毒傳播的趨勢，但強調當局不希望關閉學校，只需要在高中實施更多防疫措施；總理默克爾將於下星期與各州政府討論相關議題。

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單日增加逾6000宗確診的奧地利將會在各州設立約100個新冠肺炎檢測站，為民眾進行大型檢測。傳媒報道，當地下個月5日至6日，會優先為約20萬名教育工作者進行檢測，之後兩日會為當地4萬名警員進行檢測，12月首個星期亦會在新冠肺炎感染率高的地區做檢測。民眾亦可以在聖誕節前，自願到檢測站接受檢測，檢測費用全免當地衛生部長表示，目前已經訂購700萬套新冠肺炎抗原快速測試產品，並計劃訂購更多測試產品。

土耳其單日新增141人死亡，創單日新高，另外新增超過5100名有症狀感染者，是疫情大流行以來第二高。但當地政府自7月以來，未有公開無症狀感染者的數字。總統埃爾多安早前宣布新的防疫措施，當地周五晚生效，當中包括周末宵禁、限制餐廳、咖啡室及商場的營業時間等。

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責任編輯：葉芷樺

