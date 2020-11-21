  • 24°C
香港時間 : 20201121日 (六) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲疫情】英格蘭解封無望 德國無意停課

環球社會熱點 16:06 2020/11/21

分享：

歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，今年的聖誕節可能會在防疫措施下度過。

歐洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，英國、德國等多個國家的病例持續增加，有意將防疫措施加辣，加強社區檢測，堵截傳播鏈。今年的聖誕節可能會在防疫措施下度過。

英國單日新增22000多宗確診、511人死亡，繼續是歐洲死亡人數最多的國家。當地衛生官員說，目前難以預計下個月英格蘭地區的封鎖措施結束之後，當地會面對甚麽情況，但相信不會回復到正常狀態。

德國新增23600多宗確診，創單日新高，另外多260人死亡。總理府辦公室主任說，年輕人有加速病毒傳播的趨勢，但強調當局不希望關閉學校，只需要在高中實施更多防疫措施；總理默克爾將於下星期與各州政府討論相關議題。

【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一【下一頁】

單日增加逾6000宗確診的奧地利將會在各州設立約100個新冠肺炎檢測站，為民眾進行大型檢測。傳媒報道，當地下個月5日至6日，會優先為約20萬名教育工作者進行檢測，之後兩日會為當地4萬名警員進行檢測，12月首個星期亦會在新冠肺炎感染率高的地區做檢測。民眾亦可以在聖誕節前，自願到檢測站接受檢測，檢測費用全免當地衛生部長表示，目前已經訂購700萬套新冠肺炎抗原快速測試產品，並計劃訂購更多測試產品。

土耳其單日新增141人死亡，創單日新高，另外新增超過5100名有症狀感染者，是疫情大流行以來第二高。但當地政府自7月以來，未有公開無症狀感染者的數字。總統埃爾多安早前宣布新的防疫措施，當地周五晚生效，當中包括周末宵禁、限制餐廳、咖啡室及商場的營業時間等。

【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【歐洲第二波疫情】法國單日確診逾5萬破頂 逾千人入院
2020/11/03
【歐洲第二波疫情】法國單日確診逾5萬破頂 逾千人入院
【歐洲第二波疫情】意大利收窄防疫措施 封城呼聲日增
2020/11/03
【歐洲第二波疫情】意大利收窄防疫措施 封城呼聲日增
【歐洲第二波疫情】意大利周四起宵禁 俄羅斯普京不封城
2020/11/04
【歐洲第二波疫情】意大利周四起宵禁 俄羅斯普京不封城
【美國大選】拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？
2020/11/11
【美國大選】拜登致電多國領袖 第一個致電的歐洲領袖是？
疫情 聖誕節 默克爾 歐洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間17:00）

下一篇文章

【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間17:00）
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）