【疫情第四波】派對房間再停業　業界批要為爆疫埋單屬「一竹篙打一船人」

▲ 政府今早表示，進一步收緊社交距離措施，所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。

政府再度宣布收緊防疫措施，其中要求派對房間由22日零時起暫停營業。香港派對場地協會會長林漢然批評，當局的處理並不合理，他認為，現時出事的是「跳舞群組」，只因政府措施有漏洞，對跳舞活動場地並沒有好的分類，就當作是派對房間處理，從而要求整個行業停業，「一竹篙打一船人」，反而跳舞學校卻未見到有措施，質疑政府處理並不公平。

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他指出，政府向來不會與該行業溝通，今次亦是因為媒體消息才得知最新安排，突然要求今晚開始停業，據他所知，不少經營者正忙於處理客人退訂查詢。他坦言，據專家所指，第四波疫情將來得更兇猛，停業要求勢不止5天，或隨時逾一、兩個月，整個聖誕新年檔期均無法做生意，業界損失慘重。「往常12月的生意是一年最好，抵得上其他月份的3、4倍。」他亦指，業界積極配合防疫措施，進行場地清潔等，亦希望能夠保住12月的生意，但最終無奈被波及。

問及會否再出現結業潮，林表示，其實近月業界一直有經營者退場，但形式多數以頂讓方式，售予下一手繼續經營，故市面上場地的數目未必有明顯的減少，「甚至有免費轉讓，只需代上一手交租的情況」。針對今次再到出現的疫情，他坦言業界所能做的不多，冀盡量向外界表達業界情況，讓政府修正不合理的政策。

記者: 周俊霖