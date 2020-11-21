  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出

環球社會熱點 13:34 2020/11/21

分享：

美國佐治亞州經過人手重新點票後宣布，民主黨的拜登在這個州勝出。

美國大選結果尚存變數，美國佐治亞州經過人手重新點票後宣布，民主黨的拜登在這個州勝出。佐治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）在網頁中公布最終的點票結果，顯示拜登以12670票的優勢，擊敗總統特朗普。特朗普仍然不肯認輸，屢次宣稱自己勝出。

佐治亞州早前經過人手重點選票後，確認拜登領先優勢，共和黨人拉芬斯珀格表示，雖對結果失望，但數字不會說謊，相信所公布的數字準確。

拉芬斯珀格較早前一度公布拜登勝選的消息，但他的辦公室及後更正，表示確認的工作仍在進行，稍後才公布正式結果。

這次是自至1992年克林頓總統勝選以來，再有民主黨總統候選人在佐治亞州州勝出。

【美國大選】特朗普出書勢大賣 惟書商或不敢出版【下一頁】

總統特朗普一直拒絕承認落敗，並指控選舉有舞弊。他在周五關於藥物定價的記者會上，再次宣稱自己勝出選舉。

特朗普的律師團隊在多個州分挑戰選舉結果，但屢屢觸礁。早前先後有律師推出賓夕法尼亞州的訴訟。有指特朗普在密歇根州宣布結果前，召見該州議員。白宮發言人麥肯尼（Kayleigh McEnany）否認特朗普想「引導」議員決定的選舉結果，只是例行檢查。

【美國大選】美媒：特朗普兒媳考慮從政 擬競選參議員【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
2020/11/20
【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批
2020/11/20
【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批
【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用
今日
【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用
【新冠肺炎】特朗普長子、朱利亞尼兒子確診
今日
【新冠肺炎】特朗普長子、朱利亞尼兒子確診
選舉 克林頓 特朗普 拜登 賓夕法尼亞 密歇根 佐治亞 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間14:00）

下一篇文章

【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間13:00）
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人