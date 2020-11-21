【美國大選結果】佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出

▲ 美國佐治亞州經過人手重新點票後宣布，民主黨的拜登在這個州勝出。

美國大選結果尚存變數，美國佐治亞州經過人手重新點票後宣布，民主黨的拜登在這個州勝出。佐治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）在網頁中公布最終的點票結果，顯示拜登以12670票的優勢，擊敗總統特朗普。特朗普仍然不肯認輸，屢次宣稱自己勝出。

佐治亞州早前經過人手重點選票後，確認拜登領先優勢，共和黨人拉芬斯珀格表示，雖對結果失望，但數字不會說謊，相信所公布的數字準確。

拉芬斯珀格較早前一度公布拜登勝選的消息，但他的辦公室及後更正，表示確認的工作仍在進行，稍後才公布正式結果。

這次是自至1992年克林頓總統勝選以來，再有民主黨總統候選人在佐治亞州州勝出。

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總統特朗普一直拒絕承認落敗，並指控選舉有舞弊。他在周五關於藥物定價的記者會上，再次宣稱自己勝出選舉。

特朗普的律師團隊在多個州分挑戰選舉結果，但屢屢觸礁。早前先後有律師推出賓夕法尼亞州的訴訟。有指特朗普在密歇根州宣布結果前，召見該州議員。白宮發言人麥肯尼（Kayleigh McEnany）否認特朗普想「引導」議員決定的選舉結果，只是例行檢查。

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責任編輯：葉芷樺

