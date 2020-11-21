【美股焦點】小鵬汽車宣布自動駕駛體系升級　遭Tesla馬斯克嘲諷︰是我們的舊版軟件

▲ 小鵬汽車宣布了其自動駕駛技術的最新升級。

內地電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）日前發小鵬P7鵬翼版車型。創辦人何小鵬表示，下一代自動駕駛的軟硬件體系將進行大幅升級，明年更將推出首款搭載激光雷達的量產汽車。然而，Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示了他對小鵬汽車的不屑，更稱︰「他們有我們的舊版軟件，但沒有我們的自動駕推理電腦」。

馬斯克的在社交媒體Twitter上回覆基金公司Ark Invest分析師Tasha Keeney時表示，小鵬汽車使用的激光雷達技術，是由於其自動駕駛技術的缺陷。過去馬斯克亦曾多次公開批評小鵬，並指小鵬汽車竊取及抄襲Tesla的技術。

去年，Tesla美國提起訴訟，稱其 前華裔員工 曹光植偷 竊Tesla自動駕駛機密技術，然後突然辭職加入小鵬汽車。 曹光植涉嫌在離職前將超過30萬份Tesla公司文件，包括自動駕駛汽車的源代碼副本，上傳到個人的iCloud雲存儲賬戶。

另外，蘋果（美︰AAPL）亦曾指控 小鵬汽車偷取機密資料。

小鵬汽車創辦人何小鵬其後回應稱︰「看來昨天我們發佈的包含激光雷達的小鵬下一代自動駕駛架構，讓西邊的某人很不爽，連續用pigu發聲。我想説的是，造謠早就證明是無法打敗任何競爭對手的，明年開始，在中國的自動駕駛（。）你、要有思想準備被我們打的（得）找不着東（西），至於國際，我們會相遇的。」

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編輯︰侯景成