【旅遊氣泡】新加坡民航局開綠燈 旅遊氣泡如期實施

本港近期疫情有惡化跡象，昨日新增26宗確診個案，21宗屬本地感染，涉及跳舞群組及staycation群組，有9宗感染源頭不明個案，是近3個月以來，單日最多確診個案。

港府早前與新加坡方面達成協議，明日起（22日）實施旅遊氣泡計劃，旅客只要於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區，及乘搭專屬航班，抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排。

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但隨著本港近日疫情有變，新加坡民航局將要求抵達新加坡的旅客，在機場接受新冠病毒檢測，旅客必須在酒店或住所隔離，等待檢測報告，約需時6至8小時。亦須從機場搭乘私人交通、的士或私召車到已申報的住處。檢測明日至下周六（28日）為免費，之後開始會收取196新加坡元（折合逾1,100元）。

新加坡民航局又指，若今日起計3天內，香港有超過合共22宗無源頭本地個案，將會超過有關協議的門檻，有機會要暫停旅遊氣泡。

根據香港及新加坡的協議，只要任何一地在7日內，平均每天出現超過5宗無關聯病例，「旅遊氣泡」就會暫停兩星期。

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記者：葉志偉