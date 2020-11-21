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【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）

Hot Talk 12:26 2020/11/21

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香港近日爆發第4波疫情。

新冠肺炎疫情反覆。衞生防護中心周五（11月20日）確認，本地新增26宗確診個案，其中21宗為本地個案；並錄得逾40宗初步確診。翻查資料，出現確診個案的大廈遍幾乎及全港各區，其中，西貢及將軍澳區單日共錄得5宗確診，為各區中最多。

據衞生防護中心資料顯示，周五新增確診大廈分別來自︰中西區、灣仔區、港島東區、港島南區、油尖旺區、九龍城區、觀塘區、西貢／將軍澳區、沙田區、荃灣區、屯門區及離島／東涌區。

地區 大廈 確診個案編號
中西區 上環泰發大廈 5513
灣仔區 大坑銅鑼灣道136號 5500
跑馬地名仕花園 5514
銅鑼灣置安大廈 5516
港島東區 北角寶馬山花園2座 5510
港島南區 南區紅山花園 5503
油尖旺區 旺角利民大廈 5512
觀塘區 觀塘麗港城17座 5507
九龍城區 何文田何文田邨適文樓 5499
紅磡兆寶閣 5511
西貢/將軍澳區  將軍澳寶林邨寶泰樓 5504
將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店 5509
將軍澳藍塘傲5座 5515
西貢清水灣大廈 5502
西貢曉嵐閣2座 5517
沙田區 沙田河畔花園F座 5501、5505
荃灣區 荃灣海壩新村 5518
屯門區 屯門山景邨景安樓 5497、5498
離島/東涌區 赤鱲角香港天際萬豪酒店 5496
東涌逸東邨迎逸樓 5506

相關文章︰Elon Musk自稱感染新冠肺炎　都阻止不了Tesla股價暴升至500美元

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

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編輯︰侯景成

 

 

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