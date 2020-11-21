【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）

下一篇文章
【虛擬銀行】大行徵虛銀eDDA手續費最高2% 睇清eDDA、即時轉賬入虛銀分別
新冠肺炎疫情反覆。衞生防護中心周五（11月20日）確認，本地新增26宗確診個案，其中21宗為本地個案；並錄得逾40宗初步確診。翻查資料，出現確診個案的大廈遍幾乎及全港各區，其中，西貢及將軍澳區單日共錄得5宗確診，為各區中最多。
據衞生防護中心資料顯示，周五新增確診大廈分別來自︰中西區、灣仔區、港島東區、港島南區、油尖旺區、九龍城區、觀塘區、西貢／將軍澳區、沙田區、荃灣區、屯門區及離島／東涌區。
|地區
|大廈
|確診個案編號
|中西區
|上環泰發大廈
|5513
|灣仔區
|大坑銅鑼灣道136號
|5500
|跑馬地名仕花園
|5514
|銅鑼灣置安大廈
|5516
|港島東區
|北角寶馬山花園2座
|5510
|港島南區
|南區紅山花園
|5503
|油尖旺區
|旺角利民大廈
|5512
|觀塘區
|觀塘麗港城17座
|5507
|九龍城區
|何文田何文田邨適文樓
|5499
|紅磡兆寶閣
|5511
|西貢/將軍澳區
|將軍澳寶林邨寶泰樓
|5504
|將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店
|5509
|將軍澳藍塘傲5座
|5515
|西貢清水灣大廈
|5502
|西貢曉嵐閣2座
|5517
|沙田區
|沙田河畔花園F座
|5501、5505
|荃灣區
|荃灣海壩新村
|5518
|屯門區
|屯門山景邨景安樓
|5497、5498
|離島/東涌區
|赤鱲角香港天際萬豪酒店
|5496
|東涌逸東邨迎逸樓
|5506
相關文章︰Elon Musk自稱感染新冠肺炎 都阻止不了Tesla股價暴升至500美元
【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5% 可於一般雪櫃保存30日
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯︰侯景成