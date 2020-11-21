【港股追蹤】指數新貴逐格睇 安踏估值未算貴

恒指上周五（13日）公布最新季度檢討結果，下月7日起，百威亞太（01876），安踏體育（02020）及美團（03690）將成為新晉藍籌，三隻股份近期都表現強勁，當中以估值最便宜的安踏較值得留意。

安踏在公布染藍前，今年已累積超過40%升幅，但當納入藍籌消息一出，股價繼續有追捧，周五（20日）收報110元，今年至今已累升超過55%，表現非常強勁。

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公司今年上半年業績受疫情影響，截至今年6月底止，上半年收入按年下跌1%，至146.7億元（人民幣，下同），期內純利則同比下跌28.6%，至16.6億元，更指由於消費習慣快速改變，集團品牌的業務模式將由以往批發分銷，轉型至直面消費者（DTC模式），即是以直營模式營運，但未有影響市場對其前景繼續看好。

彭博數據顯示，股份現價今年預測市盈率（PE）約48.3倍，看似高了一點，只因業績受疫情拖累。再放長一點分析，明年預測PE約31.8倍，到2022年，數字僅25.1倍，反映市場預期安踏未來2年將有強勁復甦，雖然現價今年預測息率不足1厘，但這類增長股往往會以股價升勢說明一切。

瑞銀最新研究報告指，市場對公司DTC模式及子公司Amer表現過份憂慮，認為DTC銷售模式有利集團長遠發展，可加強與消費者互動，以快速應對市場變化，增強供應鏈能力及提升品牌形象，預期拖累集團明年整體經營溢利率約1%，並對盈利造成約1億至2億元人民幣的影響。

但該行預計，當零售銷售復甦後，經營溢利可望改善，並預期明年安踏30周年、2022年北京冬奧以及今年冬季天氣寒冷，均可刺激銷售，維持對股份買入評級，目標價更由早前84.92元，大幅上調約5成，至128.1元，維持買入評級。

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記者：葉志偉