【貨幣小知識】紅葉季節無得去日本 唯有學習日圓小知識

根據日本國家旅遊局的數字， 2018 年及 2019 年，訪日的本港旅客均超過 200 萬人次。 但今年受新冠肺炎疫情影響，要出外旅行可謂困難重重，連現時紅葉季節也只能得個望字。但不少香港人仍然十分關心日圓走勢，希望唱定錢等出發。但近期美元兌日圓連升 6 日，升至每美元兌 104 日圓水平，港元兌日圓亦升至 7.46 的高位，離「 7 算」關口愈來愈遠，上升原因只因日圓乃重要避險貨幣，要再好似 2016 年般再跌至 6 算，恐怕不太容易。

眾所周知，日圓為認受性較高的避險貨幣，即是能在環球政治與市場動盪等不明朗因素下，最大程度地迴避風險，維持穩定滙率。在全球經濟向好時，一般投資者會優先選擇高息貨幣，獲取更優厚回報。高息貨幣即是以高息作招徠的二綫貨幣，以吸引外資注入，澳元便是其中之一。

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但是，在經濟衰退時，國家貨幣政策都會傾向降低利率來刺激經濟，導致滙率受到遏抑而倒退，經濟誘因大大減少。而由於日圓一直沿用低息率政策，並不大可能就市場變化再進一步降息，滙率或會不跌反升，故此日圓可在經濟不景氣下充當避險工具。早在英國公投脫歐以及特朗普（ Donald Trump ）當選美國總統的時候，日圓也曾出現大幅上升。有見及此，基於近期環球市場普遍對當前經濟復甦期望不高，避險情緒濃烈，市場對日圓的需求增加，導致滙率一直企硬。

雖然美元與日圓原先同屬可避險的硬貨幣，即滙率較為堅挺的發達國家貨幣。但隨着美國聯儲局暗示，將維持零利率或低利率政策至2023年，美元的強勢受影響。其實，美元可作避險貨幣，皆因它在全球貨幣市場中有着領導性地位，絕大多數外滙交易都以美元為中心，現時佔總交易量約 4 成，如黃金與石油均會以美元為結算單位。另外，大部份國家都會持有美元作為外滙儲備，流動性大，其避險工具的地位受到各國投資者認定。不過，在特朗普上場後，繼向中國開展貿易戰，後又執意要求建立美墨圍牆導致政府停擺，加上今年疫情拖累，為美元帶來更多不穩定因素，使市場難以預計走勢，避險功能有些微動搖。

相反，一些商品貨幣卻每每在金融危機時，成為受害者。 4 大主要商品貨幣分別為澳元（ AUD ）、加元（ CAD ）、新西蘭元（ NZD ）以及南非蘭特（ ZAR ），以上的 4 個國家都是以原物料與農產品主導經濟，如澳洲經濟依賴在出口農產品與礦資源等初級產品上。因此，商品貨幣滙率時常會與商品價格同向變動，亦較易受到環球經濟的影響。在環球經濟表現良好時，各國對原材料的需求上升，商品價格從而提升，使商品貨幣有所受惠。反之，在全球經濟轉差時，商品貨幣亦首當其衝，出口量下降時亦導致外資流出，造成貶值。 因此，投資者可從各種貨幣滙率走勢中看出環球市場對經濟表現走向的預測，釐定應對策略。

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記者：葉志偉







