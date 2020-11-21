【美股收市】疫情惡化 儲局與財政部分歧 道指挫219點　 

美國疫情惡化，儲局與財政部就抗疫貸款計劃出現分歧，影響投資氣氛，美股反覆下挫。

道指收報29263點，跌219點或0.75%；標指收報3557點，跌24點或0.68%；納指收報11854點，跌49點或0.42%。

美國財政部和聯儲局罕有公開不和，財長姆欽（Steven Mnuchin）拒絕應儲局請求延長多項緊急貸款計劃，更要求儲局歸還剩餘的資金。據報姆欽周四致函儲局，要求其立即停用部分抗疫貸款工具，以釋放多達4550億美元的資金給國會挪作他用，以刺激經濟重振。

共和黨國會參議院多數黨領袖麥康奈爾表態，支持姆欽要求儲局退回今年底將到期、仍未使用的紓困計劃撥款，稱退款可劃撥作為新紓困計劃一部分。

但聯儲局官員對此感到意外，認為應該保留撥款，以延長今年底到期的緊急借貸機構運作。「新債王」岡拉克表示，姆欽的還錢要求，相當於關閉企業信貸計劃 ; 他質疑如果沒有聯儲局的支持，市場能否維持下去。

另外，輝瑞（美：PFE）宣布，周五向美國食藥局（FDA）提交申請批准緊急使用新冠疫苗。CNBC引述消息人士稱，美國5個聯邦機構通知轄下僱員，最快可以在8周內，獲分配由藥廠輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)供應的疫苗。

波音股價挫2.9%，為表現最差道指成份股；大摩和美國運通跌1.4%；蘋果與微軟跌約1%。

疫苗傳出好消息，加上石油出口國組織與俄羅斯等(OPEC+)有意延遲增產，利好油價 ; 布蘭特期油升1.7%，收報44.96美元；紐約12月期油升1%，收報42.15美元。

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責任編輯：柯志宏