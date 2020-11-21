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【港股追蹤】業績期尾聲 小米石藥下周齊派成績表

股樓投資 06:34 2020/11/21

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經過阿里巴巴（09988）及騰訊控股（00700）等重磅新經濟股公布季績後，港股今個月的業績期仍未落幕，下周仍有近250隻股份將會公布季度或中期業績，非常墟冚，其中有幾隻股份的最新成績表，值得投資者關注。

藍籌股中，石藥集團（01093）下周一（23日）將公布第三季業績，近期內地對藥股的監管繼續偏緊，股份同股價與同業中生製藥（01177）一樣持續向下，季績數據理想的話，或有機會令股價扭轉劣勢。

【港股追蹤】六福集團發盈警 大行睇好都無用？，詳情請按見下頁

另外，同樣會公布季績的藍籌股尚有ATMX中的小米集團（01810），股份下周二（24日）公布的季績相信會比石藥更矚目。始終股份上半年業績增速及盈利表現均好過市場預期，市場對其憧憬度持續提升，集團主席雷軍直言公司前進速度和勢頭遠超預期，早前雙十一購物節時，在疫情下缺貨問題嚴重，顯示銷售情況強勁，故季績能否交出預期中的顯著增速，會成為市場下周焦點。

教育行業亦有多隻股份下周公布末期業績，下周一有睿見教育（06068）及宇華教育（06169），周四（26日）則輪到博駿教育（01758），周五（27日）亦有希望教育（01765）派成績表，故關心此板塊的投資者要留意相關消息。

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記者：葉志偉

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