【港股追蹤】六福集團發盈警 大行睇好都無用？

一場新冠肺炎令本港零售業進入寒冬，行業多隻股份上半年業績大幅倒退，就算第三季疫情稍有好轉，仍未能扭轉頹勢。珠寶零售股六福集團（00590）繼首季（4月至6月）業績後，昨晚（20日）再度發盈警，預期本財年第二季（7月至9月）業績繼續有顯著按年跌幅。

集團公告指，公司今年7月至9月的季度的收入及淨溢利，仍然錄得跌幅，惟因獲得本港政府的「保就業」計劃補貼及金價上升，令整體毛利率增加而使其跌幅比預期少，並相對第一季度所錄得的跌幅有所收窄。

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公司指，根據集團截至今年9月底止6個月未經審核綜合管理賬目，集團於報告期錄得的收入及淨溢利，按年減少約 50%及40%。

大行高盛早前列出新冠疫苗一旦推出，可率先受惠消費復蘇主題股名單，六福集團正正就在名單之中。今次雖然繼續發出盈警，但盈利倒退情況已較2020財年首季有所改善，惟本港疫情或現新一波，將有機會再次打擊零售行業。

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記者：葉志偉