【無障礙技術】社企研AI發聲App　助視障人士識別文字物件　

▲ InnoSpire Technology創辦人蕭啟穎（右）表示，盼開發手機應用程式「悅聲易」，能助視障人士應付日常生活的不便。

人類每日80%或以上所取得的外部資訊皆源於視覺，對於視障人士來說，每天的生活總充滿着不便，甚至懼怕外出。社企InnoSpire Technology利用人工智能（AI），為視障人士度身訂造應用程式悅聲易（WeVoice+），解決一系列因視力問題而衍生出對於文字、圖片和四周環境的痛點，助視障人士帶來生活便利，重新走出社區。

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InnoSpire Technology創辦人蕭啟穎（Kelvin）在2018年，透過好友認識一群視障人士，發現他們日常生活的不便，例如外出吃飯，因看不到餐牌內容，加上並非每個侍應願意花時間為他們讀餐牌，在點餐上總遇到困難。科技工程系畢業的Kelvin，與同學萌生出以科技幫助弱勢社群的想法，合力開發手機應用程式悅聲易。

Kelvin坦言，悅聲易的技術原理簡單，視障人士想辨別眼前的一件物品或物品上的文字，只要開啟手機App後一鍵拍照，程式就可利用AI進行文字識別和物體辨識，轉成語音信息，播放予視障人士聆聽。

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他舉例，視障人士經常難以清楚得知藥瓶上的處方標籤，分辨各種藥物。現時只要開啟程式並拍照，程式就能朗讀藥瓶上的處方信息，包括藥物名稱、劑量和用法說明，以確保病人可以按照處方正確服用藥物。

另一方面，團隊也要面對視障人士無法準確拍攝物件的問題，加上社企資源有限，收集數據訓練AI也非易事。該企總監岑仲欣（Kimmy）坦承，目前AI難以辨識手寫字及模糊不清的影像，仍需時培訓AI，提升準確性。該企今年初加入義工在綫協助，解決當前問題。

▲ 「義工幫忙」功能可讓視障人士在平台上發出物品辨認請求後，約1至2分鐘便會收到義工回覆。（受訪者提供圖片）

Kimmy解釋，以往視障人士都透過WhatsApp等程式轉發予親友求助，但未必能隨時回覆。現時的「義工幫忙」功能，讓視障人士在平台上發出物品辨認請求後，約1至2分鐘便會收到義工回覆。義工大多來自香港，但同時有居於加拿大及美國等海外義工幫忙，所以本港視障人士就算深夜求助，同樣可得到回覆。若超過5分鐘，管理員團隊就會收到通知，立即代為回覆。

她直言，加入在綫協助功能後，視障用戶與義工的反應比想像中更加熱烈。程式在今年3月上架，截至9月已約有2,000名活躍用家，目標未來一年可增至1萬名。悅聲易早前也在香港社會企業挑戰賽中奪得亞軍，獲約11萬元獎金。Kelvin透露，獎金除了會用於恒常開支外，其餘將用作開發新功能，如實時視像通訊及對話功能，令解答變得更準確。

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記者：曾曉汶