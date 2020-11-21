【虛擬銀行】大行徵虛銀eDDA手續費最高2%　睇清eDDA、即時轉賬入虛銀分別

8間虛擬銀行悉數開業或投入試業，但初起步即面對吸收存款困難。消息指，早前向虛銀及電子錢包徵收電子直接扣帳授權（eDDA）高達2%手續費的大型傳統銀行，12月起將作出收費調整，屆時會按每次轉帳金額作分層式收費。作為銀行客戶，到底設立eDDA轉數入虛銀，與同樣經轉數快（FPS）即時轉賬有甚麼分別？

支援全天候跨行轉賬的轉數快，主打可以收款人的電話號碼、電郵地址或識別碼，取代銀行帳戶號碼，快速完成轉賬，面世兩年用量一直有增無減，單計10月份港元交易量就多達1,524億元。

即時轉賬需逐次登入 eDDA則是預設授權

但即使能夠實時轉賬，不同銀行就轉數快即時轉賬都設有每日上限，額度通常為1萬至數萬元不等，僅個別銀行容許以即時轉賬100萬元，用戶若要調撥相對大額資金往往要「螞蟻搬家」逐日轉賬，否則就要特地登記帳戶作大額轉賬，而且每次要登入付款銀行進行轉賬。

轉數快12月起支援身份證綁定功能【下一頁】

而eDDA正好解決資金額度的問題，客戶可經轉數快設立eDDA，付款銀行收到預設指示時，便會扣除指定金額並轉至虛銀戶口，亦毋須逐次登入付款銀行進行轉賬。

虛銀：或就客戶從有關銀行eDDA轉賬設限額

以eDDA形式轉賬，則付款銀行有權向收款銀行徵收費用，徵費水平則視乎雙方協商而定。

即使暫時未有銀行就設立eDDA向客戶收費，但有不同虛銀反映，由於有關成本難以承擔亦不能轉嫁客戶，若大行繼續徵收「天價」手續費，最壞打算是不提供相關銀行的eDDA服務，或者就客戶從該銀行以eDDA轉賬的金額訂上限，但長遠亦有礙存款增長及客戶體驗。

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