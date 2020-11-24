  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？

科技 08:30 2020/11/24

分享：

中國古代四大發明為當時科技大躍進之創舉，造紙取代竹簡，印刷替代人手抄本等等，不少當時的行業頓時「無工開」，這些科技簡化了工序，改善人民生活，提高效率，令整體社會發展速度大幅提升，此乃生生不息的時代巨輪轉動，當年如此，今日亦一樣。

【智能交通】內地5G配合智慧公路方案　冀望實現道路零傷亡

【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高

不時有新聞報導某公司因推行數碼化而裁員，嚇人的新聞標題，令打工仔聞數碼化色變，但數碼化是否一定會導致就業機會減少呢？其實並不盡然。

數碼化   將帶來9700萬新就業機會
近十年的科技突破如古代四大發明一樣為我們的生活和工作模式帶來劇變。世界經濟論壇剛在10月發表了未來就業報告（The Future of Jobs Report），指出新冠肺炎疫情加快推動全球企業的數碼化轉型進程，超過80%的公司會加速數碼化，超過50%的公司會加速自動化，估計到2025年，機器與人類的工時會達到50/50，若人類不尋求改變，全球將流失8,500萬個就業職位，由工廠工人到會計師，涵蓋藍白領階層。

然而，報告亦指出，由現在至2025年，數碼化將帶來9,700萬個全新的就業機會，只是工種較以往會有所改變，從重複性的人力工作，變成對數據分析、人工智能工程、資訊保安等數碼化相關職位的人才需求大增。

過往的經驗告訴我們，商業社會的適應力強，數碼化並不會取締一個行業。相反，以美國和中國為例，科技巨頭亞馬遜、Facebook、騰訊、阿里巴巴的冒起，就創造了很多就業機會。

【5G發展】中國5G連接量佔全球85%　預計年底前達2億用戶

【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部

持續增值  把握新工作機遇
舉例說，當電子商貿取代了部份實體店，零售業的整體生意額不跌反升，從企業銷售的角度，電子商貿打破了地域的限制，把業務拓展至海外甚至全球變得更有可能。電子商貿亦帶動了速遞和電子支付服務的需求，為行業注入新的動力，網上下單和付款造就網絡安全及金融科技等新行業的興起，創造跨行業的機會。

此外，未來的工作模式亦會有所改變，疫情下不少企業實行在家工作，部分甚至已經宣佈容許僱員永久在家工作，遙距工作及電子會議會更為普及。

所以我們無需懼怕機器和人工智能搶飯碗，反而應該持續自我增值，以把握數碼轉型帶來的新工作機遇，具有創意、適應力強、富彈性和具備新時代知識是應對數碼轉型的重要能力。

數碼化這一趨勢會逆轉，企業可善加利用科技來降低營運成本，改善工作流程，提升客戶體驗等，這些長遠均有利企業營利和擴充。數碼生態圈的發展亦很重要，包括教育、稅制、法例等方面都要有相應的配合，可見數碼化不會減少對人才的需求，人才仍然是社會和企業的最重要資產。我們要趕上數碼化的順風車，而不是被數碼化的時代巨輪摔下。只要我們按著未來新型經濟的需求，去重塑個人技能，就業機會就在我們眼前。

撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁

欄名 : Smart World

相關文章

【AI主播】南韓推AI新聞女主播　24小時開工、將取代主播本人？
2020/11/12
【AI主播】南韓推AI新聞女主播　24小時開工、將取代主播本人？
【無障礙技術】社企研AI發聲App　助視障人士識別文字物件　
2020/11/21
【無障礙技術】社企研AI發聲App　助視障人士識別文字物件　
【人工智能】報告：AI創新推動經濟復甦　決策者宜改善管理模式、標準化數據
2020/11/10
【人工智能】報告：AI創新推動經濟復甦　決策者宜改善管理模式、標準化數據
【網絡安全】黑客利用AI加強攻擊效能　報告揭示未來網絡攻擊趨勢　　
2020/11/20
【網絡安全】黑客利用AI加強攻擊效能　報告揭示未來網絡攻擊趨勢　　

最新專欄文章 更多

【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
2020/11/19
【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
2020/11/13
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
2020/11/12
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
2020/11/11
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
【5G機遇】應用開發者應如何把握5G機遇？
2020/10/26
【5G機遇】應用開發者應如何把握5G機遇？
會計 金融 零售 白領 就業 自我增值 疫情 裁員 電子商貿 數碼轉型

下一篇文章

【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首