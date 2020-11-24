【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？

中國古代四大發明為當時科技大躍進之創舉，造紙取代竹簡，印刷替代人手抄本等等，不少當時的行業頓時「無工開」，這些科技簡化了工序，改善人民生活，提高效率，令整體社會發展速度大幅提升，此乃生生不息的時代巨輪轉動，當年如此，今日亦一樣。



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不時有新聞報導某公司因推行數碼化而裁員，嚇人的新聞標題，令打工仔聞數碼化色變，但數碼化是否一定會導致就業機會減少呢？其實並不盡然。

數碼化 將帶來9700萬新就業機會

近十年的科技突破如古代四大發明一樣為我們的生活和工作模式帶來劇變。世界經濟論壇剛在10月發表了未來就業報告（The Future of Jobs Report），指出新冠肺炎疫情加快推動全球企業的數碼化轉型進程，超過80%的公司會加速數碼化，超過50%的公司會加速自動化，估計到2025年，機器與人類的工時會達到50/50，若人類不尋求改變，全球將流失8,500萬個就業職位，由工廠工人到會計師，涵蓋藍白領階層。

然而，報告亦指出，由現在至2025年，數碼化將帶來9,700萬個全新的就業機會，只是工種較以往會有所改變，從重複性的人力工作，變成對數據分析、人工智能工程、資訊保安等數碼化相關職位的人才需求大增。

過往的經驗告訴我們，商業社會的適應力強，數碼化並不會取締一個行業。相反，以美國和中國為例，科技巨頭亞馬遜、Facebook、騰訊、阿里巴巴的冒起，就創造了很多就業機會。



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持續增值 把握新工作機遇

舉例說，當電子商貿取代了部份實體店，零售業的整體生意額不跌反升，從企業銷售的角度，電子商貿打破了地域的限制，把業務拓展至海外甚至全球變得更有可能。電子商貿亦帶動了速遞和電子支付服務的需求，為行業注入新的動力，網上下單和付款造就網絡安全及金融科技等新行業的興起，創造跨行業的機會。

此外，未來的工作模式亦會有所改變，疫情下不少企業實行在家工作，部分甚至已經宣佈容許僱員永久在家工作，遙距工作及電子會議會更為普及。

所以我們無需懼怕機器和人工智能搶飯碗，反而應該持續自我增值，以把握數碼轉型帶來的新工作機遇，具有創意、適應力強、富彈性和具備新時代知識是應對數碼轉型的重要能力。

數碼化這一趨勢會逆轉，企業可善加利用科技來降低營運成本，改善工作流程，提升客戶體驗等，這些長遠均有利企業營利和擴充。數碼生態圈的發展亦很重要，包括教育、稅制、法例等方面都要有相應的配合，可見數碼化不會減少對人才的需求，人才仍然是社會和企業的最重要資產。我們要趕上數碼化的順風車，而不是被數碼化的時代巨輪摔下。只要我們按著未來新型經濟的需求，去重塑個人技能，就業機會就在我們眼前。