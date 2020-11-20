【SOGO母企】利福國際斥26億　收購英國石油公司BP倫敦總部

▲ 利福國際主席劉鑾鴻。（資料圖片）

SOGO母企利福國際 （01212） 斥資近26億元，收購英國石油公司BP p.l.c.位於倫敦聖詹姆斯廣場（St. James’s Square）的總部物業。利福國際指，交易是難得機會，將會作長期投資用途，可分散及強化資產組合。

利福國際晚間發通告披露，周五（20日）與BP訂立協議，以代價約2.5億英鎊（折合約25.71億港元），向BP收購其在倫敦聖詹姆斯廣場的物業，為絕對永久業權項目。並按協議條款，以年租1,121萬英鎊（約1.15億港元）將物業出租予BP，為期24個月，並須每季預付。

是次交易的物業，位於倫敦聖詹姆斯廣場1、1A及2號，以及2號至6號查爾斯二世街（2 - 6 Charles II Street）。BP一直以上址為總部或自有辦事處。

利福國際指，相信交易為集團提供在倫敦黃金地段擁有一個優質永久業權物業的難得機會，同時使集團透過租金收入作長期投資，分散和強化資產組合。

交易代價將由集團內部資源及銀行借款撥付。預期購買該物業的代價隨後將通過銀行貸款進行部分再融資。

資料顯示，成立自1889年的英國石油公司BP p.l.c.，前身為BP Amoco plc，是全球最大的石油及石化集團之一，最新市值654.86億美元。

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編輯：趙穎妍