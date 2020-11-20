【筍盤推介】 大型上車盤2房筍盤減價幅度達7% 內籠超光猛 日頭燈都唔使開

屯門至赤鱲角連接路鐵定於12月27日通車，為屯門元朗居民提供更直接的路線往來新界西北與大嶼山，對屯門區樓市有絕對利好作用，樓價具潛在升幅。位於屯門河興街3號的大興花園，屬區內著名上車屋苑，分為兩期，合共提供約3.647伙，當中約八成屬兩房間隔。

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屋苑雖然毗鄰工業區，但勝在伙數多、入場費也較低水。屋苑亦鄰近輕鐵蔡意橋站，步行至西鐵屯門站只需時約5至10分鐘，一直以來也吸引不少上車客到此「尋寶」，屋苑最近亦錄得不少成交。

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以下介紹的大興花園放盤，位於2期8座中層C室，單位實用面積447平方呎，為2房間隔。單位已交吉，準買家購入後可於短時間內入住。最大的吸引之處，是座向東南，間隔四正，光線也非常充足。業主叫價由560萬元減至520萬元，減幅達7%。



放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門大興花園2期8座中層C室(物業編號：AN211947)

實用面積： 447平方呎 叫價: 560萬元 -->520萬元（減40萬或7%） 間隔： 2房 賣點： 單位座向東南

間隔四正企理，易擺放傢俱

設有多隻大窗，十分光猛

單位交吉，有匙即睇樓

內籠寬敞

屋苑環境舒適

大型上車屋苑

屋苑亦鄰近輕鐵蔡意橋站，步行至西鐵屯門站只需時約5至10分鐘



以下為單位相片：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 廚房十分新凈



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記者：陳詠妍