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【筍盤推介】 大型上車盤2房筍盤減價幅度達7% 內籠超光猛 日頭燈都唔使開

股樓投資 21:54 2020/11/20

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屯門至赤鱲角連接路鐵定於12月27日通車，為屯門元朗居民提供更直接的路線往來新界西北與大嶼山，對屯門區樓市有絕對利好作用，樓價具潛在升幅。位於屯門河興街3號的大興花園，屬區內著名上車屋苑，分為兩期，合共提供約3.647伙，當中約八成屬兩房間隔。

【筍盤推介】 臨海而建上車盤私隱度高之餘交通夠哂方便 單位望開揚海景業主割愛平20萬出售，詳情按【下一頁

屋苑雖然毗鄰工業區，但勝在伙數多、入場費也較低水。屋苑亦鄰近輕鐵蔡意橋站，步行至西鐵屯門站只需時約5至10分鐘，一直以來也吸引不少上車客到此「尋寶」，屋苑最近亦錄得不少成交。

【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛，詳情按【下一頁

以下介紹的大興花園放盤，位於2期8座中層C室，單位實用面積447平方呎，為2房間隔。單位已交吉，準買家購入後可於短時間內入住。最大的吸引之處，是座向東南，間隔四正，光線也非常充足。業主叫價由560萬元減至520萬元，減幅達7%。
 

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門大興花園2期8座中層C室(物業編號：AN211947)
 
實用面積： 447平方呎
叫價: 560萬元 -->520萬元（減40萬或7%）
間隔： 2房
賣點：
  • 單位座向東南
  • 間隔四正企理，易擺放傢俱
  • 設有多隻大窗，十分光猛
  • 單位交吉，有匙即睇樓
  • 內籠寬敞
  • 屋苑環境舒適
  • 大型上車屋苑
  • 屋苑亦鄰近輕鐵蔡意橋站，步行至西鐵屯門站只需時約5至10分鐘


以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +4
    +3
  • 廚房十分新凈
     

【平租何處尋】住宅租金愈跌愈低 邊度最多1萬蚊以下租盤?，詳情按【下一頁

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/2HjRvQ1

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
 

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記者：陳詠妍

 

放盤 上車盤 低水 樓價 屯門區 屯門 大興花園

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