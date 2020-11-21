【股樓投資】科技股博得過？

隨着美國總統大選落幕，拜登（Joe Biden）成為下任總統已成定局。指數角度而言，中美股市在相對高位，細看各板塊表現可謂十分混亂，且對初階投資者十分不利，隨時大幅損手。日前美國突然出現有關疫苗的利好消息，美國道指大幅抽升了，但科技股卻像血崩一樣，美團（03690）由最高位計最多下跌兩成，阿里巴巴（09988）亦然。同時，香港傳統股份的反彈力也遠遠不如美股，對港股投資者真可用情何以堪來形容。在這混亂的市況，宜理性分析往後走勢。

筆者認為，香港科技股重力回調，所謂疫苗和反壟斷法只是藉口，關鍵是其累積升幅實在龐大，且由始至終沒有一個像樣的調整浪。加上已接近年結，很多重倉了科技股的基金經理為了鎖定年結利潤（特別是基金表現費在12月結算），爭先恐後沽出，也是正常的本能反射動作。

這種沽售除了不理性外，對於中長綫前景優秀的科技股，可視為買入機會。投資者應以業績和前景為重，不要胡亂跟隨別人沽售，如拼多多（PDD）被這段科技股退潮短暫拖累，一度跌穿100美元，卻撞正公司公布極度秀麗的季度業績，股價在兩天內由低位最高漲43%，摸底斬倉的投資者可謂恨錯難返。現在有拼多多為例行先，其他的科技股會否也是這樣？ 這是投資者應慎重考慮的。

當然，筆者對阿里會暫時有保留。除了螞蟻集團上市失敗，令估值受影響之外，近日的網貸新規好像完全為螞蟻而設，如果真的要依照規例大幅上調保證金百分比的話，螞蟻需要把其資本金由380億元（人民幣，下同）大幅提高至6,000億元的水平，若堅持維持其兩萬億元的對外貸款總額，用甚麼方法在短期集資6,000億元呢？ 別忘記，即使成功上市的集資金額也不超過3,000億元，更何況現在上市失敗。當然，除了螞蟻的問題，阿里第三季電商表現也不甚理想，故在科技股而言，或者會明言暫不考慮介入阿里。



至於香港的傳統股份，當中大部分的基本面甚差，要借疫苗新聞令其立刻轉勢，實在極為牽強，好像「三桶油」在經過短暫的反彈後便掉頭回吐了。如果在傳統股份中，挑選一隻最艱難時刻已過的，筆者相信會是領展（00823），一來香港的疫情似乎沒有再大幅惡化的迹象，二來業績顯示了其業務彈性和韌性，維持股息派發，沒有下調股息率，相信在60港元附近已有強大支持。

期權方面，經過一輪新舊經濟股交替後，科技股普遍累積一定跌幅，令板塊引伸波幅上升。策略上，年尾是基金換倉旺季，大家都將估值較高的科技股套現獲利，而舊經濟股經過一輪升幅後，上方仍然蟹貨重重，造成兩邊不是人的局面。因此，輕倉度過亦未嘗不是一個選擇。

如果看到心儀的科技股累積一定跌幅又想接刀，雖然短期未必能重拾升勢，但在現時引伸波幅高企的情況下，可以考慮作一些Short Put部署，有緣的話便接貨。以騰訊（00700）為例，以接貨為前提，可以考慮沽出明年3月或6月到期的認沽期權， 由於其引伸波幅高企，故期權金比平時豐厚不少。

原文刊於682期《iMoney Wealth》股海唯朱。

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