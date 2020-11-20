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【新冠疫苗】歐盟：輝瑞及Moderna疫苗　最早將於12月下旬將獲批　

環球政經 21:51 2020/11/20

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新冠疫苗近期成為市場焦點，本周四（19日）歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟有望於今年年底核准輝瑞 (PFE) 與BioNTech（BNTX）、以及Moderna（MRNA）正在研發的新冠肺炎疫苗。此前輝瑞及Moderna分別其疫苗的效用率為95%及94.5%。

【新冠疫苗】BioNTech周五申請緊急授權 料疫情於明年年中受控【下一頁

據外媒報道，歐洲藥品管理局（EMA）每天都與美國食物及藥物管理局（FDA）進行磋商，以同步評估疫苗。馮德萊恩表示，假如一切順利，EMA最早將於今年12月下旬，有條件批准輝瑞及Moderna兩款疫苗的銷售授權。

【新冠疫苗】BioNTech周五申請緊急授權 料疫情於明年年中受控【下一頁

不過馮德萊恩亦強調，疫苗獲得EMA批准只是最初步驟（very first step），初期僅能獲得非常少量的疫苗，至於大量的疫苗分配還需更多時間

早前據路透引述一名歐盟官員報道，歐盟將購買最多3億劑輝瑞與BioNTech的疫苗，每劑單價為15.5歐元（約18.3美元），3億劑疫苗總價達46.5億歐元（約55億美元）。

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編輯：李勝男

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