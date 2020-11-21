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【股樓投資】大選塵埃未定侵侵仍有大把手尾跟？

股樓投資 09:10 2020/11/21

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美國總統大選結果麈埃未落定，看來侵侵仍有大把手尾跟。但肯定的是，拜登（Joe Biden）及民主黨表現是未如民調預期般好。或者更嚴格來說，遠比預期為差。臨近大選前，疫情再爆升，大選後美國很多宗事件都其實指向特朗普執政有問題，尤其美國疫情急轉直下，拜登及民主黨本應是獲得相當多額外本錢，但一直被視為由民主黨重奪白宮的所謂回歸正常，卻似乎遠較預期有出入。相比特、拜二人當選，更重要其實是反映，全球地緣政治氣侯已越來越變得反常，特朗普（Donald Trump）的既民粹又傾倒商界政策，而又反主流的政治及外交方向原來大有市場，拜登亦不見得一如評論所指般對中國客氣，不信？細心品味一番其與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的通話中的不屈服論，及與日本首相菅義偉通話提出的延續奥巴馬（Barack Obama）時期的美日安保策略，即可知坊間分析中美關係將迎來改善的預期實屬過份樂觀。

金融市場的表現，除債券及滙市方面，其實來得遠比預期好。以股市為例，有統計指，美股在大選投票日前後的表現，以升幅計其實是歷來最好的一次。至於區內股市就更持續跑贏；恒指沒有受大型新股泡沬影響，科技股照升。說明的可能是，市場資金持續氾濫，原來所謂風險，很快已受資金因素淡化，投資者很快就再從樂觀一面看前景。細心留意的話，今次點票初期，未有如4年前般的市場一面倒向下震盪，有資產升亦有資產跌，例如拜登佔優，投資者即時加碼亞洲市場及人民幣、到民主黨肯定不能奪兩會控制權，美國科技股就即時爆升，改沽人民幣。最後到即使點票拖延，但投資者想法是，拜登優勢是明顯，膠着狀態很快會完。

事實上，不論特朗普或拜登當總統，由於兩會由不同政黨控制，拜登的大刺激經濟方案，又或者是特朗普的美國優先，將產業遷回美國，都是難以完全兌現。換句話說，任何一個政黨，即使政綱多好，真正提升美國經濟的財政政策，快則要拖至2022年中期選票，甚至4年後的下次大選。 
既然如此，未來一段時間的經濟及投資環境影響因素是相當簡單，那就是一切依重聯儲局。鮑威爾（Jerome Powell）其實已為增加買債鋪路，而至於其它央行，其實英國及澳洲在美國大選重大事件期間，都已經先後加碼買債。或者，熱愛投資的朋友更值得高興，近年以來的投資市場，即使疫情持續，但金融市場抗疫力強，已鍛鍊到遇壞消息就表現愈強的好本領。

原文刊於682期《iMoney Wealth》胡思胡想


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撰文 : 胡孟青 獨立財經評論員，人稱青姐。 從事金融業工作十餘載，先後於證券行、銀行等機構任職，近年自立門戶，以獨立身份論股市談投資，以觀點獨到、作風辛辣見稱。

欄名 : 胡思胡想

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