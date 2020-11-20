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【WFH 前奏？】疫情嚴峻 公務員事務局發指引　公務員彈性上班 交替在家工作

股樓投資 21:09 2020/11/20

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公務員事務局發言人今日（20日）表示，基於最新疫情發展，公務員事務局提醒各政策局和部門在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

發言人表示，公務員事務局今日再次向政策局和部門發出指引，提醒他們在維持公共服務的前提下，可以考慮採取彈性措施減少辦公地點同一時間員工的數目。局方並提供一些例子供部門參考，例如：

【新冠肺炎】新增26宗確診9宗源頭不明　有逾40宗初步確診 詳情請按【見下頁

（一）部門可將員工分成兩組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。

（二）在運作許可的情況下，部門可以擴大彈性上班和午膳時間的幅度，讓員工可以避開繁忙時間上、下班和用膳。

（三）部門可按個別情況，容許個別員工在家工作，例如懷孕員工、患有嚴重長期病患員工，或能夠在家履行職務的員工。

發言人說，若部門因實施各項社交距離措施而影響其公共服務的提供，必須盡快作出公布。

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記者：李兆明

在家工作 公務員事務局 疫情

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