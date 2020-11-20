  • 25°C
香港時間 : 20201120日 (五) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用

環球社會熱點 20:39 2020/11/20

分享：

世衛組織（WHO）表示，瑞德西韋無助治療新冠肺炎及建議停用。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，確診死亡人數突破25萬。美國食藥局上月批准使用瑞德西韋來治療新冠肺炎，美國總統特朗普早前確診新冠肺炎，也曾服用瑞德西韋。但世衛組織（WHO）表示，瑞德西韋沒有治療新冠肺炎的效用，建議停止用瑞德西韋。

【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效 【下一頁】

【新冠肺炎】世衛發表研究 指瑞德西韋非有效新冠藥物 【下一頁】

世衛於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）發布新指引，稱未有證據表明瑞德西韋（Remdesivir）對新冠肺炎患者有明顯幫助，例如降低死亡率、使用呼吸機的可能性或改善病情所需的時間。

世衛更於聲明中表示：

無論住院新冠患者病情如何嚴重，都不建議使用抗病毒藥瑞德西韋作為治療。

（The antiviral drug remdesivir is not suggested for patients admitted to hospital with COVID-19, regardless of how severely ill they are.）

【特朗普確診】確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋 【下一頁】

瑞德西韋由美國藥廠吉利德（Gilead）研發，原本用於治療伊波拉病毒。瑞德西韋獲全球約50個國家監管機構批准，用於治療新冠肺炎。

美國食物及藥物管理局（FDA）上月24日，也批准用瑞德西韋治療12歲或以上住院新冠患者。美國總統特朗普（Donald Trump）上月確診新冠肺炎時採用雞尾酒療法，期間也有使用瑞德西韋這款藥物。

世衛早前對來自30個國家的超過1.1萬宗新冠肺炎病例進行研究，稱瑞德西韋無助新冠患者更快康復及減低死亡率。但吉利德藥廠反駁指，多個國家組織都認同瑞德西韋為治療新冠肺炎的治療標準，稱對世衛的建議感到失望。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批
今日
【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批
【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
今日
【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效
2020/10/24
【新冠疫情】瑞德西韋獲美FDA開綠燈 世衛曾稱沒有療效
【新冠肺炎】世衛發表研究 指瑞德西韋非有效新冠藥物
2020/10/17
【新冠肺炎】世衛發表研究 指瑞德西韋非有效新冠藥物
【特朗普確診】確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋
2020/10/03
【特朗普確診】確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋
傳染病 疫情 治療 特朗普 瑞德西韋 世界衞生組織 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間21:00）

下一篇文章

【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間21:00）
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出