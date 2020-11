【瑞德西韋】世衛稱無效促停用 美國FDA上月批准使用

美國新冠肺炎疫情嚴峻,確診死亡人數突破25萬。美國食藥局上月批准使用瑞德西韋來治療新冠肺炎,美國總統特朗普早前確診新冠肺炎,也曾服用瑞德西韋。但世衛組織(WHO)表示,瑞德西韋沒有治療新冠肺炎的效用,建議停止用瑞德西韋。

世衛於《英國醫學期刊》(British Medical Journal)發布新指引,稱未有證據表明瑞德西韋(Remdesivir)對新冠肺炎患者有明顯幫助,例如降低死亡率、使用呼吸機的可能性或改善病情所需的時間。

世衛更於聲明中表示:

無論住院新冠患者病情如何嚴重,都不建議使用抗病毒藥瑞德西韋作為治療。

(The antiviral drug remdesivir is not suggested for patients admitted to hospital with COVID-19, regardless of how severely ill they are.)