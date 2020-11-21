【在家工作】企業欺詐疫下勢增　WFH成為企業中招幫兇？

▲ Alvarez & Marsal董事總經理Chris Fordham（左）與董事總經理Davin Teo（右）表示，疫情衝擊遍及全球各行各業，增大企業職務詐欺的風險。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情大幅改變經濟氣候與各行業的運作環境，有專家預期，企業欺詐或不當行為會因疫情而增加。而且，在家工作趨勢更可能削弱企業內部的預防機制。專家建議，企業要留意合規框架，適時更新以應付疫情的特殊情況，以及不應在現階段減少在確保合規、審核等方面的資源。

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「每逢金融危機之後，會發現企業涉及欺詐案件情況上升。」企業諮詢服務公司Alvarez & Marsal董事總經理Chris Fordham及Davin Teo均表示，欺詐風險一直存在，但疫情為全球經濟帶來前所未有衝擊，預料出現大規模裁員，有員工被迫大幅減薪，亦有行業業務大倒退，這些壓力落到個人甚至企業決策層面後，可能合理化不當行為，驅使極少數的企業員工或管理層鋌而走險。

據Chris Fordham解釋，企業欺詐可大致涉及3種主要類型：

1.內部員工不當行為：例如員工虛報支出項目、收取回扣、挪用企業資產，通常是涉事者不當地謀取個人利益。

2.管理層不當行為：例如財務報表欺詐、誇大公司業績等，以對外瞞騙公司業務情況。

3.外來欺詐：例如黑客襲擊公司網絡進行勒索、又或交易中進行詐騙等。

他表示，3種類型的欺詐，近期均有增加迹象，但更重要的是：「就算經濟回復正常，欺詐行為由實行到被揭發，往往有時間差。」他續指，平均而言，揭發內部欺詐行為最少需時幾個月，管理層不當行為更隨時需多於一、兩年。預測在新冠肺炎特殊情況下，這時間差會更加擴大，換言之，未來一段時間各種類型的懷疑欺詐，有機會陸續開始出現。

在家工作 更難發現可疑情況

Chris續稱，今次疫情與以往的金融危機有別，企業調查欺詐行為的挑戰明顯增加。首先，因企業傾向削減預算，確保程序合規方面的人手亦難免受影響；加上在家工作措施，往常正常辦公時所運作的監察機制被削弱甚至失效，「揭發不當行為的吹哨人，很多是見到身邊有可疑情況，再向公司通報的員工。換成在家工作，難以經此形式發現問題。」

Davin補充，企業員工在家工作時，亦會涉及不少風險行為，包括使用保安水平較低的個人裝置或網絡、讓其家人有機會接觸到企業裝置與機密資訊等，「最壞情況下，這足以讓企業對黑客『中門大開』，增加潛在風險。」

據註冊舞弊審查師協會今年發表的報告，分析全球2,504宗企業職務欺詐（Occupational fraud）研究指出，一宗職務欺詐牽涉金額的中位數為12.5萬美元（約97萬港元），估算欺詐每年會導致受影響企業約5%的營業額損失。

兩位受訪者皆指，理解企業資源有限，但強調現時千萬不要削減花在合規方面預算，恐怕得不償失。兩人建議企業宜採取更積極主動的方針，應對潛在欺詐風險，「未雨綢繆」會比揭發問題後才應對有效，其中，要確保合規政策要持續更新，讓公司員工能在工作新常態下仍可符合要求，「隨時留意新出現的風險議題，合規框架不是一經完成就可放在旁邊的事。」

記者: 周俊霖