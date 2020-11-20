  • 25°C
香港時間 : 20201120日 (五) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批

環球社會熱點 20:20 2020/11/20

分享：

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，會於美國時間周五正式向美國食物及藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用，成為首款向FDA申請使用的新冠疫苗。預計FDA可於數周內完成輝瑞疫苗審批。

【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」【下一頁】

【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批【下一頁】

繼日前公布其新冠疫苗有效率達95%後，輝瑞宣布會於周五向食物及藥物管理局申請批准緊急使用，相關的審批委員會會議，初步定於12月初舉行，料需數周完成審批。

疫苗批准使用後，將會分階段安排民眾接種，最優先的是醫護人員、長者及長期病患者，第二批接種的則是關鍵職位人員、教師、囚犯等，再之後則是兒童及年輕成人。

【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城【下一頁】

【牛津疫苗】11款屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜【下一頁】

不過，輝瑞的疫苗由於涉及結構極之脆弱的RNA分子，須冷藏於攝氏零下70度，才能保持效用，運輸難度高。另一款受關注的疫苗，由藥廠Moderna（美︰MRNA）研發，近期亦有突破，並可於攝氏2至8度存放。

責任編輯：林建忠

相關文章

【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」
今日
【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」
【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
今日
【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批
【日本疫情】東京都連續兩日過500宗確診 年輕人佔比高
今日
【日本疫情】東京都連續兩日過500宗確診 年輕人佔比高
【南韓疫情】單日新增363宗 當局指第3波疫情爆發
今日
【南韓疫情】單日新增363宗 當局指第3波疫情爆發
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
今日
【澳洲疫情】確診男子隱瞞行蹤 累南澳州全州封城
疫情 傳染病 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）

下一篇文章

【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月20日 時間21:00）
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登78歲最佳生日禮物 佐治亞州確認勝出 （不斷更新）
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出