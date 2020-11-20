【輝瑞疫苗】首款申請FDA緊急使用 料花數周審批

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗，會於美國時間周五正式向美國食物及藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用，成為首款向FDA申請使用的新冠疫苗。預計FDA可於數周內完成輝瑞疫苗審批。

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繼日前公布其新冠疫苗有效率達95%後，輝瑞宣布會於周五向食物及藥物管理局申請批准緊急使用，相關的審批委員會會議，初步定於12月初舉行，料需數周完成審批。

疫苗批准使用後，將會分階段安排民眾接種，最優先的是醫護人員、長者及長期病患者，第二批接種的則是關鍵職位人員、教師、囚犯等，再之後則是兒童及年輕成人。

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不過，輝瑞的疫苗由於涉及結構極之脆弱的RNA分子，須冷藏於攝氏零下70度，才能保持效用，運輸難度高。另一款受關注的疫苗，由藥廠Moderna（美︰MRNA）研發，近期亦有突破，並可於攝氏2至8度存放。

責任編輯：林建忠