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【旅遊氣泡】港星兩地旅遊預訂銷售增加　Klook上最熱門項目是‧‧‧

商業 11:00 2020/11/21

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急不及待準備出遊 Klook：港人預訂新加坡活動急升

香港與新加坡旅遊氣泡宣布後，兩地已開始有旅客準備行程。旅遊體驗預訂平台Klook香港區行銷總監關霈詩受訪表示，對兩地旅遊氣泡感到相當興奮及期待。她指出，兩地政府宣佈組成旅遊氣泡的幾天後，從平台數據已得知，兩地用戶的相關搜尋有顯著上升：新加坡人搜尋香港活動有8倍增加；香港人搜尋新加坡活動有3.5倍增加。

>>【好想去旅行】調查：旅遊彈性服務需求增　半數港人視「免費取消」為住宿必要條件

>>【旅遊氣泡】SmarTone新加坡漫遊數據包優惠　199元享100GB兼送樟宜機場星耀景點門票

其後，本月已見到兩地旅遊預訂活動的銷售都有所上升。11月截至18日，港人預訂新加坡活動的銷售額，較上月上升125%，活動類別涵蓋酒店住宿、特色活動等，當中港人預訂當地酒店住宿 Staycation 銷售額有近130%的增長，特色活動有超過300%升幅。

Klook 2019年港星兩地熱門旅遊體驗項目

港人到新加坡
主題樂園及當地地標

- 新加坡環球影城

- 聖淘沙斜坡滑車

- 濱海灣花園 Garden by the Bay 
野生動物景點

- S.E.A. 海洋館

- 新加坡動物園

- 夜間動物園
新加坡人到香港
主題樂園

- 香港迪士尼樂園

- 香港海洋公園
特色景點

- 山頂纜車

- 昂坪360纜車

關霈詩認為，港星旅遊氣泡會是未來許多氣泡的第一個，或會為其他氣泡奠下成功基礎，對未來的旅遊需求保持謹慎樂觀態度，「經過近一年積壓的需求，我們相信人們渴望與世界重新建立聯繫，探索並再次體驗旅行帶來的快樂。」但她亦強調，除了跨境旅遊之外，本地遊亦將會成為旅遊趨勢。

記者: 周俊霖

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