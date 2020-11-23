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【小米股價】小米升8%破頂、明日公布季績　首席營銷官據報離任

新經濟追蹤 16:22 2020/11/23

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從左邊起：小米雷軍、楊拓

小米 （01810） 本周公布第三季業績前股價發力，小米股價周一收市報27.6元，升8.02%，成交達96.8億元，暫為表現最佳藍籌股。小米明天（24日）收市後將發布第三季財報。

另外，小米集團副總裁、中國區首席營銷官（CMO）楊柘日前離任。內地傳媒指，楊柘身體狀態不佳，自己向小米集團提出辭去管理職務請求，楊柘轉任小米集團中國區營銷顧問。楊柘在三星手機中國區、RIM（黑莓手機）中國區與華為手機任職期間，楊柘通過分析各品牌基因，分別運用獨特的哲學營銷思路，幫助終端品牌實現飛速增長和轉型。

楊柘於2000年至2015年間，擔任利盟（Lemark）營銷總監，三星電子（中國）投資移動通訊業務市場部總經理、三星（中國）投資線上營銷團隊高級總監，RIM（黑莓手機）中國區Marketing VP以及華為BG副總裁及中國區首席營銷官等高級管理職位。

楊柘在2015年10月底離開華為，加入TCL通訊中國區擔任首席運營官與中國區總裁。2017年6月，楊柘出任魅族科技高級副總裁兼魅族公司總參謀，負責魅族事業部市場營銷相關業務及團隊管理。2018年6月20日，魅族任命楊柘為公司CSO，不再兼任公司CMO和市場中心高級副總裁，7月離職。

2020年6月2日，小米宣布人事任命，楊柘正式加入小米，出任小米公司中國區 CMO，直到日前離任。

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香港股票 小米集團－W（01810）

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