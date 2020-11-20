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恒生引入「未來銀行」服務 有助大幅減少輪侯時間

環球政經 20:53 2020/11/20

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恒生銀行（00011）公布，計劃將未來分行服務概念引入馬鞍山新港城中心分行，該分行會提供櫃位手機取票服務、網上預約開戶等數碼服務。

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該行分行網絡業務主管袁妙齡指，除了馬鞍山分行外，未來亦打算把有關概念引入到油麻地、理大等其他分行，並強調銀行一直進行數碼轉型，望可於一至兩年內能將有關服務擴展至全線分行。

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袁妙齡又指，在疫情期間分行人流平均有約1成跌幅，而電子交易則出現大幅增長，但現階段無意調整分行數目。長遠而言，目標是分行可做到無紙化。於轉用櫃位手機取票服務後，可將客戶於分行的輪侯時間減少約10至20分鐘。但她強調，單一渠道難以照顧所有客戶的需要，所以線上與線下融合及互動相當重要。
 

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撰文 : 趙家盈

恒生銀行（00011） 經濟

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