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【職場孖媽@iM網欄】自學新常態 在家教育需耐性

名人薈萃 06:46 2020/11/25

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踏入11月下旬，傳聞中的流感高峰期已悄悄到來，上星期開始，多間幼稚園丶幼兒中心及小學已爆發上呼吸道感染，不久當局便宣布停課，並有説第四波疫情亦隨即開始。

 

孖B在停課前，亦出現發燒及流鼻水徵狀，看了醫生丶通過了新冠檢測，現已康復，算鬆一口氣。不過，自上次第三波疫情開始，長時間停課也為家長帶來不少反思：教導孩子已不能單靠學校，在疫情下，家長更要主動一點，按孩子的學習進度，訂下學習內容和目標，才不會錯過學習的黃金時間。

 

筆者有位朋友，她的孩子也在讀學前班，平日上午返學，下午參加不同興趣班，如英文拼音等，她放工回家後，親子時間大多以玩耍為主。疫情停課期間，雖然改用視像上課，但明顯與課堂學習有所不同。適逢今年不用外遊，她不時請假抽空在家親自教授。我當然也乘機向她請教。

 

她告訴我，學校課堂的互動相對多，幼兒在語言上可透過對話及聽故事，學懂句構。若不能上課，她除了跟小孩在家玩字咭之外，也會透過遊戲反覆對話，並強調一些動詞及形容詞，用以補足字咭未能涵蓋的詞語。

至於紀律及秩序，這位媽媽一樣耐心教導。她說，平日在學校都講求規舉，例如，進入校園要先換上室內鞋、要學掛好書包、要執拾玩具等，但回到家中，很多自理問題都會由外傭姐姐代勞。有見及此，她亦預備了一套「公仔咭」，每張咭都有一個小孩，有的是「坐定定」、有的在「看書」、有的在「吃東西」或在「執拾玩具」，她說，把一些口頭指示變成形象化的「公仔咭」，放在小孩附近，能更有效令他們理解大人的要求。她還解釋，因為小朋友只有兩歲多，很多時大人的說話、指示，未必一定理解，所以當小孩不聽指示時，便拿出「公仔咭」，示意他們跟做，通常也有幫助。

我聽罷之後，十分配服這位媽媽朋友的心思和耐性。最後，她還告訴我，說教養小朋友如同「種瓜得瓜、種豆得豆」的原理，你投放多少時間、心機去栽種，通常也有相對的成效，至少你花多點時間和他們相處，關係一定更加親近。

 

很感謝這位朋友的分享，她的寄語，我定會好好記著。

 

(完)

 

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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