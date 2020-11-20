【美國大選】拜登確定財政人選　稱將獲民主黨人接受

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）仍未宣布敗選，但美國總統候選人拜登本周四（19日）表示，他已確定新一任財政部長人選，並將於下周四（26日）感恩節前後正式公布。他在記者會上表示，無論民主黨內部的溫和派或激進派，均會接受此人選。

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外界認為，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）和聯儲局現任理事布雷納德（Lael Brainard），以及聯儲局前副主席弗格森（Roger Ferguson） 皆為財政的熱門人選。無論誰人當選，都意味著白宮還原中有可能會出現歷史上第一位黑人或女性財政部長。

拜登還強調，聯儲局的利率政策有積極作用，並表示支持。下周四（26日）美國將公布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，投資者可從中了解聯儲局官員對於經濟的看法，以及貨幣政策的前瞻指引。

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編輯：李勝男