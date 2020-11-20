【美國大選】拜登確定財政人選　將於感恩節前後正式公布

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）仍未宣布敗選，但美國總統候選人拜登本周四（19日）表示，他已確定新一任財政部長人選，並將於下周四（26日）感恩節前後正式公布。他在記者會上表示，無論民主黨內部的溫和派或激進派，均會接受此人選。

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外界認為，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）、聯儲局現任理事布雷納德（Lael Brainard）以及聯儲局前副主席弗格森（Roger Ferguson） 皆為熱門人選。無論誰人當選，都意味著白宮有可能會出現歷史上第一位黑人或女性財政部長。

拜登還強調，聯儲局的利率政策有積極作用，並表示支持。下周四（26日）美國將公布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，投資者可從中了解聯儲局官員對於經濟的看法，以及貨幣政策的前瞻指引。

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編輯：李勝男