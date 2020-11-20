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亞馬遜內部調查 揭員工盜總值458萬 iPhone

環球政經 19:45 2020/11/20

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亞馬遜 (Amazon) 一個位於西班牙馬德里的物流中心發生偷竊案。五個亞馬遜職員涉嫌盜竊總值50 萬歐元（約 458.6 萬港元） iPhone被捕。

【美股焦點】Tesla再獲分析師看好：「將會是下一個Amazon」下一頁

外媒報導，亞馬遜有職員近日在運送iPhone時，發現部份包裝盒重量較以往運送的有明顯差別，上報後內部決定展開調查，於物流中心裝設隱藏鏡頭，先後鎖定5名員工以偷龍轉鳳方式，於中心內拆開包裝，取走裡面的iPhone後再擺入其他物品。

【美國疫情】自3月份起 近2萬名亞馬遜前線員工確診肺炎下一頁

亞馬遜發現事件後報警，分別於上班時間將一人拘捕，另外三人在下班離開時被捕，剩餘的一人主動向警方自首。逮捕時警方在他們身上搜到 10 部 iPhone，還有大量從手機包裝撕下的 IMEI 國際行動裝置辨識號碼。5人已即時被解僱。

亞馬遜相信事件還有其他同黨參與，將繼續內部調查，實際被盜物品的總數亦有待查證。

 

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撰文 : 林展鋒

Amazon 馬德里 西班牙 iPhone

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