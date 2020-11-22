【陽光旅途@iM網欄】加國溫哥華 宜遊又宜居

相信大家身邊總會有些親朋戚友已移居或曾移居加拿大的！香港人在97前曾大量移民到外國，其中以加拿大為最熱門的目的地之一。亦因此，很多人覺得去加拿大都是探親為主，沒有什麼旅遊價值，尤其是對温哥華或多倫多等多港人移居的城市。雖然可能大家真的對當地很熟悉，但今天還是想為大家介紹一我覺得加國最宜居的城市，亦是90年代最多港人選擇的溫哥華。

▲ 布查花園

來到溫哥華，一定要到的打卡點，首推煤氣鎮，這裡是溫哥華最早開發的地區，街道都鋪上了鵝卵石，很有特色。煤氣鎮以前是貧民窟，後來則發展成潮人區，街道兩旁各具不同風格的咖啡店及酒吧林立。而且還有很多設計師的品牌商店，使之成為潮人浦點。煤氣鎮的地標蒸汽鐘是世上第一座由蒸汽推動的時鐘，從1977年開始至今一直保持每15分鐘鳴笛報時！每天不管任何時間都遊人不絶。另外，我亦很喜歡到Waterfront Road逛下！沿海邊走走，除了有會議中心外，還可看到水上飛機場。可能在香港不易看到水上飛機升降，在這裡看著飛機在水面加速起飛，還算是不錯的感覺！在旁邊還有頂部有五組由玻璃纖維製成的白帆，設計和雪梨歌劇院有點所相似的Canada place 。它也是卑詩省南岸地區的主要郵輪碼頭，往阿拉斯加的郵輪都是從這兒出發的！感覺也有點像我們的海運大廈！之後可以到附近的士丹利公園走走，它的面積有404.9公頃，是加拿大最大的市立公園，同時也是北美第三大。公園三面環水，景色幽美，或是草地，或是樹林，又或是水邊林道。吸引很多遊人來踏單車、慢跑或散步，而且還能乘馬車來遊覽史丹利公園，秋天更能看到紅葉美景。園內的“Prospect Point Lookout”是拍攝側面的獅門橋最佳位置。而圖騰柱區，亦是公園內必到的景點！

▲ 英式建築的省議會大樓

從溫哥華的薩瓦森灣碼頭可乘搭大型渡輪到達維多利亞，船程約1小時30分鐘。其實亦可從上文提及的水上飛機場乘35分鐘水上飛機前往。維多利亞是BC省的首府，曾是英國殖民地，因此留下了許多英國風格的建築，好像省議會大樓，建於1898年，外觀宏偉，內部裝飾華麗，是典型的英式建築。省議會大樓前有一大片草地，很多人都喜歡在這裡日光浴。而在旁邊的Fairmont Empress酒店，亦有百多年歷史，與之互相輝影。維多利亞不可不去的，還有布查花園(Butchart Gardens)。花園本是石灰岩礦場，後來由礦場女主人珍妮．布查於1904開始慢慢改建成為今天的樣子。每年春、夏，均可看到盛開的各種花草，而且配合不同主題的精心造景，令人至身於繁花之中，煩惱盡消。此外，漁人碼頭有著七彩繽紛的木屋於海邊上，大多數是露天餐廳或酒吧等，在這裡用餐是個不錯的選擇，有時在木棧平台還可看到海獅呢！

▲ 温哥華市中心的水上飛機場

我個人其實挺喜歡溫哥華的居住條件，空氣好；環境清幽；天氣亦算溫和；教育亦不錯；生活成本整體只比香港略高，而且很多華人，比較容易適應。最近加國宣佈推出移民新措施，於過去5年大專畢業的香港年輕人，可申請加拿大3年的工作簽證，之後還可申請永居。政策特別針對年輕人才，大家若有意向不妨多些了解！溫哥華是個宜遊又宜居的城市。

▲ 史丹利公園的大草地

▲ Canada Place出發去阿拉斯加的郵輪

▲ 煤氣鎮蒸氣鐘

▲ 布查花園內盛開的花朵

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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