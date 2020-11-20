【債務風暴】華晨違約　中證監立案調查　上交所書面警示招商證券

內地連橫爆債務風險，繼永煤及紫光後，華晨集團亦有債務違約，監管機構隨即對有關方面發警示函。中證監對華晨集團出具警示函並立案調查，上交所對招商證券予以書面警示。

中證監通告指，近期，華晨汽車集團控股有限公司（以下簡稱華晨集團）有關債券違約，引起市場關注。證監會已依法對其開展專項檢查，根據檢查情況，對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施，並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對華晨集團有關債券涉及的中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

證監會高度重視投資者合法權益保護，全面貫徹落實國務院金融委「零容忍」要求，依法嚴厲打擊各類違法違規行為，維護債券市場良好秩序。

此外，據上海證券報報道，上交所向招商證券出具了監管警示函。根據該警示函，上交所查明，招商證券在「17華汽05債」的受託管理過程中，存在下述兩項違規行為：

未能及時履行受託管理人信息披露職責。

華晨集團於2020年陸續發生受到上交所通報批評的自律監管措施、未能按時清償到期債務、發生重大訴訟及有關資產被司法凍結、對重要子公司華晨中國汽車控股有限公司進行股權轉讓等影響償債能力的重大事項。招商證券作為本次債券的受託管理人，未能切實履行受託管理人職責，未能及時出具並披露臨時受託管理事務報告。

未能有效履行受託管理人信用風險管理職責。

根據募集說明書約定，「17華汽05債」應於2020年10月23日到期兌付。截至目前，華晨集團尚未完成「17華汽05債」的本金兌付。招商證券作為本期債券受託管理人，未能及時有效對華晨集團的流動性風險和償債能力重大不利變化進行持續跟踪監測、排查和預警，未能在「17華汽05債」出現重大償債風險時及時調整債券風險分類。

上交所要求招商證券引以為戒，嚴格按照規定和約定，加強公司債券受託管理工作，切實履行受託管理職責，及時履行信息披露義務，切實保障債券持有人合法權益，維護債券市場正常秩序。

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記者：譚志偉