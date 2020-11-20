疫情促在家工作常態化　Superhub調查：雲端技術採用增加7%至11%

雲端服務供應商 Superhub在今年7月至9月進行了一個「雲端應用調查」，透過電話、電郵和社交媒體方式，向逾300家本港企業進行訪問，受訪者涵蓋了市場營銷、金融、資訊科技、製造及物流等不同行業。

結果顯示在疫情影響下，不少企業都採取在家工作安排，其中近9成受訪者表示曾於今年2月至4月進行在家工作，而最多人採用的雲端技術，如雲端應用程式、雲端文件伺服器和 SSLVPN，疫情前採用率達 50%至55%，而疫情後這些工具的採用率再增加7%至11%。

此外，亦有受訪者表示，在家工作感到困難和憂慮，有36%受訪者表示安全地瀏覽公司網絡和伺服器為在家工作期間的主要困難。65%受訪者認為企業採用雲端技術，能提高在家工作的安全性，但亦有62%受訪者擔心，雲端應用在數據保護和合規性方面的問題。

遙距工作將會成為新常態 調查反映有66%受訪者希望公司能在有需要時採取彈性在家工作安排，有54%的受訪者表示在家工作有效率，他們認為在家工作能節省交通時間和擁有更長的工作時間。

Superhub市場部總監何文貞表示，作為Microsoft雲端解決方案提供者，一直致力協助客戶以雲端創建一個更智能的工作環境。在疫情期間共舉辦逾30場以雲端為主題的網絡研討會以助中小企掌握雲端、商業及科技的最新資訊及應用。研討會共吸引逾1500名登記者，較2019年相比上升三倍，反映更多企業希望了解雲端技術如何能支援及促進流動工作安排。

隨着企業對雲端應用的需求日益增加，Superhub將更新及升級「Microsoft 雲端體驗館」(Cloud Experience Center)，預計今年12月重新投入服務。

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記者：張以正