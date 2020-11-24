恒指國指季檢結果與啟示

恒生指數有限公司公佈第三季度檢討結果：恒生指數加入美團 （03690） 、安踏體育 （02020） 及百威亞太 （01876） ，剔除太古股份 （00019） ，指數成份股的總數亦由50隻增至52隻；恒生國企指數大幅轉換9隻成份股，包括加入：阿里健康 （00241） ，京東 （09618） ，網易 （09999） 等新經濟股，剔除民行 （01988） ，信行 （00998） ，中國太平 （00966） ，中國財險 （02328） 在內數隻金融股，而所有改動將在12月7日起生效。

與此同時，恒指公司表示將會持續對恒指進行諮詢及改革檢討，以確保該指數繼續成為香港股票市場具代表性及重要的指標。雖然細節有待明年2月才公佈，不過我們對恒指及國指的發展方向有以下看法：

1. 成份股數目增加 提升恒指代表性

截止今年10月底，恒指50隻成份股的市值涵蓋率為55%，比起其他市場的旗艦指數為少，以標普500為例，其市值涵蓋率大約為80%。

增加成份股除了能令指數更有代表性，亦有助指數納入屬新經濟範疇的大型企業及中概股，增加其增長潛力。我們相信這次的調整不會是指數最後一次改革，而是一個良好的開始，繼續創新和及時反映市場的變動，維持該指數作為本港市場代表性標的地位。

2. 加入新經濟股票 降低金融股比重

恒指及國指而言，因需要持續反映香港市場之現況，金融股佔比向來較多，但市場則認為金融股較高的比重是拖累這兩指數表現的主要原因。

我們認為當兩個指數陸續加入主要來自新經濟產業的同股不同權公司及第二上市公司後，偏重金融行業的情況自然會得到調整。是次成份股的改動，正好彰顯這個效果，及時地反映中港經濟的結構性轉型。

3. 加快納入時間 及時反映市況

國指於10月底新增快速納入機制，符合資格而市值排名前10位的新上市大型內地公司，可於上市後第10個交易日收市後被納入指數。

類似機制其實已應用於恒生科技指數，國指的這次改革亦令符合資格的公司能夠更及時地加入指數中，增強指數的競爭力。另一方面，雖然恒指現時亦設有快速納入準則—市值排名為前5位的公司，最快可以在上市3個月後納入考慮名單，但恒指會否跟隨國指加速納入指數的時間呢？我們將會繼續密切留意。