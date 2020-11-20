【2021展望】瑞銀料明年全球股市上揚　看好周期性科技股及補漲股

▲ 圖左起為瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆，及瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎。

憧憬疫苗面世，環球股市氣氛普遍向好，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預期明年第二季疫苗可大規模使用，歐美疫情受控及消費者信心反彈，明年全球經濟將重返增長軌道，企業盈利有望回復至疫情前水平，料增長達20%，帶動全球股市上揚，預期周期股及價值股將會跑贏大市，尤其看好亞太區的價值股，皆因相較歐美仍有30%的折讓。

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎預期，明年亞洲（日本除外）股票有中雙數的增長空間，MSCI香港指數有高單位數增長。她又建議三大投資主題。

大摩薦14隻疫情受惠股，詳見【下一頁】

1）周期性科技股

李智穎認為周期性的科技股吸引，5G發展令需求及供應大增下，將利好半導體行業，而十四五規劃鼓吹科科技本地化且推出相關政策支持，雖然在中美等不確定因素影響下會有波動，但相信明年的表現不俗。

同時，亦看好廣告及支付相關概念的板塊，皆因該等企業今年的下跌幅度較大，料明年將出現較大的反彈。

大行對Tesla看法分化，詳見【下一頁】

2） 收益率高的資產

李智穎表示，看好亞洲高收益債券，例如內房企，今年回報率高達8厘，雖然在市場流動性充裕及低息環境下，明年的回報將會下降，但高收益債券仍表現吸引。

但同一時間，亞洲股票的股息率及政府債息的息差吸引，特別是香港、新加坡及日本等，預期部份企業的現金流明年會大增5成，因而帶動派息。她看好內銀及持有寫字樓的地產股，以及與數據中心及電訊服務等相關股份。

東方匯理話市場仍有不少閒置資金等入場，看【下一頁】

3） 減持美元

瑞銀財管料美元續弱，建議投資者分散投資十國集團（G10）貨幣，或考慮購入部份新興市場貨幣和黃金。

長綫投資方面，李智穎表示，在預期零利率或負利率的環境將會維持長時間下，看好亞洲地區的科技發展，投資者若想捕捉「下個黃金機遇」，應從金融科技、綠色科技、醫療科技或5G等板塊著手。

胡一帆預期，今明兩年中國經濟增長2.1%及7.5%，又料拜登上任美國總統後，將實行多邊政策，但美方在貿易、科技及金融等領向中方施壓將不會改變。

相關文章：【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點 薦9隻港股具持續競爭優勢

編輯：袁諾曦