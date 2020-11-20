鼓勵民眾重拾吃魚信心 斯里蘭卡議員記者會吃生魚

南非島國斯里蘭卡漁業受疫情影響收入下降，當地有議員為鼓勵民眾吃魚，在記者會突然大口咬下一條生魚，過程全被現場的鏡頭拍下。

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斯里蘭卡一個大型魚類批發市場上月爆發群聚感染，當地超過千人染疫，因此民眾不少民眾都不敢吃魚，導致當地魚類銷售一落千丈，漁夫因此面臨財務危機。

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日前斯里蘭卡一個議員韋達拉赫奇（Dilip Wedaarachchi）召開記者會，表示因為沒有人買魚，導致國內不少漁民和船主都負債纍纍，若漁民無錢出海捕魚，將會大大打擊斯里蘭卡整個漁業發展。

為重拾民眾對漁業的信心，他在席間突然拿出一袋生魚，呼籲民眾不要害怕因吃魚而感染新冠病毒，隨即拿起一條生魚一口咬下去，整個過程都被記者拍攝，現場人士都被畫面嚇得目瞪口呆。記者會結束前，韋達拉赫奇更向鏡頭展示他咬那條魚的牙痕。

韋達拉赫奇來自統一國民黨 （United National Party），曾在2015至2019年出任漁業部長。據悉，當地政府亦知悉漁業面對的困境，將於來年預算計畫中大幅提高魚類的進口關稅，藉此刺激國內消費。

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