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「被Like」性感模特兒照 教宗要求社交平台解釋

環球政經 17:38 2020/11/20

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不少世界領袖均會開設社交網站帳號，拉近與民眾的關係，教宗方濟各亦不例外。日前卻發生一段插曲，教宗的帳戶被發現在一張性感模特兒照片讚好，引來討論，教宗隨後要求社交平台解釋事件。

聖方濟祝賀拜登當選 冀加強貧窮及難民議題合作下一頁

外媒報道，方濟各的社交網站帳戶，是有一組人負責管理，目前已確定非小組所為，梵蒂岡正調查事件，教廷亦已要求社交平台作出交代。有關讚好現已被教宗收回。

宣傳北韓文化 自稱北韓官員開設Twitter帳戶下一頁

梵蒂岡隨後又解釋，方濟各並非美國總統特朗普，不會經常使用智能手機或在電腦前面發文，他最多只會批核帖文，亦很少親自處理發布的內容，更枉論讚好，又或者是極罕見情況，他才會要求發文。

被讚好的照片，是來自巴西一個模特兒。照片上的她正穿著一件白色緊身上衣及迷你短裙，而過去她多在帳戶上張貼健身或穿著性感泳衣的照片。事件發生後，該模特兒開玩笑說至少自己可以上天堂，其經理人公司亦重發照片，笑稱已經得到梵諦岡官方的祝福。

方濟各一直是網絡紅人，他在Instagram上有超過744萬人追蹤，而Twitter更加有多達1882萬人追蹤，其高人氣讓他成為2017年社交網站最受歡迎世界領袖。

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撰文 : 林展鋒

社交平台 Instagram 梵蒂岡
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