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【大行報告】莎莎中期業績未止蝕　券商目標價分歧大

股樓投資 20:21 2020/11/20

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莎莎國際（00178）剛公布截至今年9月中期業績，虧損進一步擴大至2.42億元，券商富瑞及野村分別給予「持有」及「減持」投資評級，目標價分別是1.42及1.08元，分歧頗大。

莎莎今日收報1.31元，升3.2%，成交額3,660萬元。

富瑞報告指出，受惠於政府補貼以及租金優惠，莎莎中期業績表現勝過該行預期，料下半年莎莎將獲得5,000萬至6,000萬元的政府補貼，以及約2,000萬元租金減免。集團在下半年將有19間分店租約到期，而當中12間位於旅遊，預期有一半將不續組。其他業務包括內地、馬來西亞，以及電子商務將繼續增長。

【大行點睇】富瑞首次籲買融創服務　料未來兩年續強勁增長　為該行物管行業首選股 詳情請按【見下頁

該行指，自８月以來澳門市場表現有所好轉，主要由於政府提高本地消費，以及內地與澳門關口重新開放，因此澳門的改善較香港好。但管理層預期，下半年香港或不會恢復與內地的通關，因此港澳市場仍然有可能錄得虧損。富瑞重申莎莎「持有」評級，目標價維持1.42元。

野村報告則指，雖然莎莎努力節省成本，並獲得政府的補貼，但仍出現2.86億元的經營虧損。香港業務見改善，但仍處於較低水平。港澳地區的同店銷售上半年下跌66.9％，第三季至今已改善至下跌44.3％。

【港股追蹤】網易上季經調整盈利倒退仍勝預期 績後半日急升5% 詳情請按【見下頁

隨著內地多個城市重新開放關口，澳門市場已出現明顯復甦，第三季銷售按季增長95.6％，而香港的改善則僅受惠於低基數效應。由於預期香港的邊境短期內都不會重新開放，因此銷售前景仍然受壓。

該行又預期，集團下半年的毛利率將恢復至37％左右的水平，但由於市民仍然需佩帶口罩，認為高端護膚品和彩妝產品的需求仍存在壓力，導致集團毛利率在短期內都難以恢復至高於40％的歷史水平，故重申目標價1.08元，維持「減持」評級。

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記者：李兆明

香港股票 大行報告 莎莎國際（00178）

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