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【設新分行】恒生疫情分行人流曾跌一成　袁妙齡：首10個月手機銀行用量升7成

股市 18:53 2020/11/20

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恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，一直有檢視分行網點，未來會針對人口特徵、客戶需求等作出調整。

恒生銀行 （00011） 分行網絡業務主管袁妙齡表示，疫情期間該行數碼渠道用量急增，單計手機銀行使用量就升7成。但她強調，未來更重視線上線下融合，未來會持續提升分行功能，並會不時檢視分行網絡，透露正積極準備中港關口重啟，內地客在港的財富管理需求。

袁妙齡出席馬鞍山分行開幕活動時表示，疫情期間高峰期分行人流平均錄得約1成跌幅，電子交易則見大幅增長，但目前無意調整分行數目，反而更着重改善分行的功能、推動無紙化及人手分配，例如將更多營運人手轉成銷售人手，加入更多財富管理服務。

恒生馬鞍山分行引入數碼概念【按圖瀏覽】

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她指，不時都會檢視分行網點，主要視乎科技發展、客戶需求及地區人口作出調整。展望明年的分行網絡部署，她指繼續會有網點優化計劃，不排除會關閉個別網點但數量「不太多」。

恒生：明年續優化分行網絡　積極籌備中港關口重開

袁妙齡又表示，正積極由分行網絡、服務及產品上，針對中港關口重啟作出準備，尤其是中港地理位置相近，而內地客是重要的客群。目前恒生並未有在西九龍高鐵站附近設分行，她形容現正「留意緊」。

恒生最新在馬鞍山新港城中心增設分行，引入未來分行服務概念，在門口設置大型數碼互動幕牆，客戶可依個人喜好點選並以二維碼（QR Code）掃瞄獲得相關資訊。分行將於下周（23日）正式投入服務。

袁妙齡指，終極目標是落實分行無紙化及一站式服務，除新設的馬鞍山分行，恒生總行、理大分行及油麻地分行均已引入未來分行概念。她預期，未來兩年內可將概念覆蓋至所有分行。

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記者：趙穎妍

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