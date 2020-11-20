  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】花旗料港快恢復通脹　市料有利iBond價闖新高

Hot Talk 19:00 2020/11/20

分享：

花旗專家料本港第4季將由通縮變通脹，扭轉連續4個月物價下行趨勢，市料有利iBond後市。

iBond （04239） 投資者注意，花旗專家料，第4季本港將由通縮變通脹，消費物價恢復上升0.4%。業界亦指，若通脹快來，有助債價逐漸上升，可望挑戰上市新高。至於在港交所 （00388） 掛牌4天的官債，今天（11月20日）收報103.5元，再創高位，較面值100元累升3.5%。

港元定期存款一覽，詳見【下一頁】

花旗：本季通脹看升0.4%  全年0.2%

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預計，第4季累計通脹將回復正數，或達0.4%。至於今明兩年的通脹預測，今年全年料為0.2%，明年將升溫至1.5%。

陳正犖補充，雖然本港經濟仍面臨下行風險，但金融市場呈抗跌力，加上流動性充裕，為經濟帶來緩衝空間，預測今年全年經濟或收縮6.3%；明年將恢復正數，增長2.8%。

iBond未見頂？4銀行有退款優惠【下一頁】

星展：iBond短綫料103至104元上落

至於iBond在銀行場外交易（OTC）的報價，亦保持穩升勢態，中小行的第5天報價穩守逾103元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價作參考，今天價格約為103.3至103.55元，比昨天103至103.3元高。本周三則為102.75至103元，本周二是102.5至103.5元，首日開售（11月16日）價格普遍在103至104元之間。

此外，政府今天公布10月份的消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮，但僅輕微下降0.2%，遠較市場預估的2%跌幅明顯改善。專家預計有利iBond債價轉穩，星展更料，若未來兩三個月本港由通縮轉通脹，或刺激新債明年首季有望挑戰105元新高。

銀色債券12月開賣，銀行券商有何優惠？【下一頁】

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若下周三（25日）政府在施政報告推出連串紓困措施，將有助經濟脫困及改善疲弱的消費，料通縮閃現只屬短暫情況。當iBond掛牌半年內，一旦通脹重臨，債價有望挑戰105元，較現價103.5元有1.4%潛在漲幅；較面值百元，更有望勁彈5%。短期內料約於103至104元上落。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】    

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond 2020

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】通縮明顯收窄 專家料iBond明年初挑戰105元
今日
【iBond 2020】通縮明顯收窄 專家料iBond明年初挑戰105元
【iBond 2020】iBond創上市新高　專家指通縮閃現無阻iBond闖104元
2020/11/19
【iBond 2020】iBond創上市新高　專家指通縮閃現無阻iBond闖104元
【 iBond 2020】投資者103元高追iBond 保底息2厘無懼長揸
2020/11/18
【 iBond 2020】投資者103元高追iBond 保底息2厘無懼長揸
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
2020/11/16
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨　券商暗盤定首日掛牌最高價？
2020/11/16
【iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨　券商暗盤定首日掛牌最高價？
債券 iBond 花旗銀行

上一篇文章

【2021展望】瑞銀料明年全球股市上揚　看好周期性科技股及補漲股

下一篇文章

【長租公寓爆煲】蛋殼公寓承認公司周轉困難、資金緊張　不敢對未來事態發展妄下評論 （第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？