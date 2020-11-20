【iBond 2020】花旗料港快恢復通脹　市料有利iBond價闖新高

▲ 花旗專家料本港第4季將由通縮變通脹，扭轉連續4個月物價下行趨勢，市料有利iBond後市。

iBond （04239） 投資者注意，花旗專家料，第4季本港將由通縮變通脹，消費物價恢復上升0.4%。業界亦指，若通脹快來，有助債價逐漸上升，可望挑戰上市新高。至於在港交所 （00388） 掛牌4天的官債，今天（11月20日）收報103.5元，再創高位，較面值100元累升3.5%。

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花旗：本季通脹看升0.4% 全年0.2%

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預計，第4季累計通脹將回復正數，或達0.4%。至於今明兩年的通脹預測，今年全年料為0.2%，明年將升溫至1.5%。

陳正犖補充，雖然本港經濟仍面臨下行風險，但金融市場呈抗跌力，加上流動性充裕，為經濟帶來緩衝空間，預測今年全年經濟或收縮6.3%；明年將恢復正數，增長2.8%。

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星展：iBond短綫料103至104元上落

至於iBond在銀行場外交易（OTC）的報價，亦保持穩升勢態，中小行的第5天報價穩守逾103元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價作參考，今天價格約為103.3至103.55元，比昨天103至103.3元高。本周三則為102.75至103元，本周二是102.5至103.5元，首日開售（11月16日）價格普遍在103至104元之間。

此外，政府今天公布10月份的消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮，但僅輕微下降0.2%，遠較市場預估的2%跌幅明顯改善。專家預計有利iBond債價轉穩，星展更料，若未來兩三個月本港由通縮轉通脹，或刺激新債明年首季有望挑戰105元新高。

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星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若下周三（25日）政府在施政報告推出連串紓困措施，將有助經濟脫困及改善疲弱的消費，料通縮閃現只屬短暫情況。當iBond掛牌半年內，一旦通脹重臨，債價有望挑戰105元，較現價103.5元有1.4%潛在漲幅；較面值百元，更有望勁彈5%。短期內料約於103至104元上落。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源