【追夢路上】一套漫畫曾掀起葡萄酒熱潮　調酒師如何緊貼酒界潮流？

▲ 張奈奈認為，任何可放到口中的東西，也可用來調酒。（陳靜儀攝）

調酒師張奈奈在行內磨練逾10年， 現時管理6間餐廳的所有飲品配搭。在他的眼中，任何可放到口中的東西，也可用來調酒。「當時下班回家後，我便嘗試以不同材料調酒，例如煙肉、鹹魚、豆腐花等。」

【追夢路上】調酒師追夢10年終「戒酒」 望改變「不學無術」形象

他認為，要創作別出心裁的飲品不能只留意酒，例如時興珍珠奶茶，亦要想想如何加入設計出融合奶茶的雞尾酒；大眾追求健康，亦可因應需求創作更多Mocktail等。

▲ （陳靜儀攝）

日本漫畫《神之水滴》 成功掀起葡萄酒熱潮

酒雖然不如時裝般季季更替，但人們的口味亦的確隨著時日改變。枝裝啤酒、威士忌、葡萄酒、雞尾酒、清酒不斷輪轉，因疫情關係，消費者改為在家淺酌，啤酒又再度成為現時的熱門目標。時裝有設計師、龍頭品牌掀起潮流，那麼酒界的潮流又是由誰帶動呢？

▲ 日本漫畫《神之水滴》成功引起大眾追捧葡萄酒。（網上圖片）

張奈奈分享，除了大酒廠、雜誌及酒界KOL以外，原來近年漫畫、動畫亦會捲起潮流。例如日本漫畫《神之水滴》，內容講述主角需要尋找被稱為「12使徒」 的12枝葡萄酒及世界上最出色的葡萄酒，成功引起大眾追捧該些產品；甚至開始有酒商在這此媒介投放廣告。

功夫茶概念雞尾酒 長駐餐牌

▲ 融合功夫茶概念的雞尾酒「My Cup of Tea」

由於現時酒類飲品的價格透明度高，唯獨雞尾酒講求調酒師品味、風格配搭，可有較大利潤空間。品牌亦需不時轉換菜單，吸引顧客；但他對其中兩款雞尾酒情有獨鍾，不願更換：一是豆腐花雞尾酒、二是融合功夫茶概念的雞尾酒「My Cup of Tea」。這兩款雞尾酒由他在6年前創作出來，且受客人歡迎。張又指，集團旗下的6間分店亦有不同定位，行精品路綫、玩味較重的則可以容納這些創意飲品。

記者：葉泳珊