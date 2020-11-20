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【信用卡優惠】滙豐信用卡「最紅自主奬賞」簽帳類別明年起6變5　萬寧惠康不在指定商戶之列

理財智慧 20:23 2020/11/20

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不少精明消費者也會善用信用卡優惠，滙豐信用卡的「最紅自主奬賞」向來容許卡戶自行選擇簽賬類別，獲取額外5X「獎賞錢」。2021年將至，據滙豐信用卡官網上顯示的資料，「最紅自主奬賞」將在2021年1月1日由現時6個類別，重新整合為5個類別，而且萬寧及惠康不再在「賞家居」指定商戶的名單內。習慣用滙豐信用卡幫襯萬寧、惠康的消費者不得不留意！

【改動1】「最紅自主奬賞」簽賬類別6變5

現時滙豐信用卡的「最紅自主奬賞」分為「賞滋味」、「賞玩樂」、「賞家居」、「賞品味」、「賞中華」及「賞世界」。2021年1月1日起將改為5個類別，分別為「賞滋味」「賞世界」「賞生活」「賞家居」「賞品味」

現時的「賞中華」將會被取消，合併到「賞世界」。

2021年1月1日起5個簽賬類別 合資格商戶
賞滋味 香港餐廳及食肆的簽賬
賞世界 海外、中國内地及澳門的簽賬
賞生活 包括指定的電影院、主題熱點、娛樂消閒、護理及保健
賞家居 包括指定的超級市場、家居用品、電器、電訊公司
賞品味 包括指定的百貨公司、零售商戶、旅行社

「賞生活、賞家居、賞品味」的指定商戶名單（圖中*粗體字為新增商戶

    點擊圖片放大

【改動2】卓悅、莎莎、屈臣氏轉到「賞生活」

原本歸在「賞家居」的卓悅、莎莎及屈臣氏等商戶會轉到「賞生活」類別。「賞家居」則新加入了日本城及生活提案。

【改動3】萬寧、惠康不再為指定商戶

現時「賞家居」類別內有萬寧及惠康超級市場，在2021年1月1日起，萬寧及惠康不再出現於「賞家居」的指定商戶。或許是因為萬寧及惠康已加入自家的「yuu獎賞計劃」。

【不變】仍可賺取最高2.4%「獎賞錢」回贈

不變的是，2021年全年，客戶憑「最紅自主獎賞」仍可賺取高達2.4%「獎賞錢」回贈（相等於高達 6X「獎賞錢」）。

客戶仍可自由分配額外5X「獎賞錢」至5大簽賬類別：「賞滋味、賞生活、賞家居、賞品味及賞世界」。2021年「最紅自主獎賞」計劃將於2021年1月1日開始接受登記。

「最紅自主獎賞」實例

客戶將「最紅自主獎賞」的額外5X「獎賞錢」倍數集中於經常使用的一個簽賬類別，可全年獲取高達2.4%「獎賞錢」回贈。

例子：消費港幣1,000元
基本「獎賞錢」為每港幣250元簽賬享$1「獎賞錢」

基本1X「獎賞錢」 $4 (港幣1,000元/港幣250元)
自選5X「獎賞錢 $20 (港幣1,000元/港幣250元x5)
合共「獎賞錢」 $4 + $20 = $24
合共「獎賞錢」回贈 2.4%

 

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責任編輯：葉卓偉

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